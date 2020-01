Banca Popolare Frusinate Sora-Leo Shoes Modena 0-3 | Vittoria importante per la continuità gialloblu

Terza di ritorno di Superlega. Dopo il ritorno al successo di giovedì con Piacenza, Modena scende di nuovo in campo di domenica 19 gennaio. In programma Sora-Modena alle ore 18. I padroni di casa vengono da due sconfitte di fila, con Verona e in un tie-break fatale in casa di Ravenna l’ultima giornata. In classifica Sora è il fanalino di coda, con appena 5 punti a favore, Modena invece è terzo, a meno due da Perugia. Gli arbitri della gara sono Giorgia Spinnicchia e Daniele Rapisarda.

LE FORMAZIONI

Sora: 77) Murilo Radke, 17) Miskevich, 7) Joao Rafael, 9) Grozdanov, 4) Caneschi, 18) Di Martino, 2) Sorgente. All. Maurizio Colucci

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 90) Kaliberda, 1) Anderson, 15) Bossi, 18) Mazzone, 7) Rossini. All. Andrea Giani

Primo set 13-25 Modena : Anderson buon servizio inaugura l’incontro 1-0 Modena. Rafael pipe del pareggio. Miskevich a segno per i laziali 2-2. Mazzone due punti consecutivi 4-2 per Zaytsev e compagni. Christenson muro compatto 6-3 Modena. Zaytsev a punteggio 7-4. Kaliberda errore in attacco 8-6. Lo schiacciatore tedesco rimedia subito 9-6. Pipe strepitosa di Anderson 11-7 Modena, che vuole scappare via. Grozdanov a punteggio 12-8. Miskevich errore in battuta 13-8. Mazzone in gran spolvero segna il punto del 9-14. Grodzanov sicuro 17-10. Bossi muro vincente 19-10. Rafael sprecone 11-20 Modena. Entra in campo tra i gialloblu Estrada. 21-12 Modena ha fretta di chiudere il primo parziale di gioco. I due centrali macinano punti sia in difesa che in attacco. 24-12 Modena, erroraccio di Sora in attacco. Estrada chiude il primo set 25-13 Modena.

Secondo set 19-25 Modena : il secondo set parte con un punto di Zaytsev 1-0 Modena. Kaliberda errore in battuta 2-1. Zaytsev ancora a segno 3-1 gialloblu. Bossi ancora vincente al centro 5-1 Modena. Kaliberda vincente a muro 7-2 Sora in gran difficoltà. Modena macina punti su punti 11-5 Modena. Rafael ha la meglio sul muro modenese 11-6, ma il distacco rimane largo. Zaytsev manca il colpo vincente 12-8 Modena, che non deve abbassare la guardia. Muro gialloblu dopo un bel punto di Anderson 15-8 Modena che scappa via senza troppi problemi. Bossi ace vincente e un bel punto di Kaliberda. Entra Pinali. I padroni di casa punto d’orgoglio 20-14 Modena. 21-15 Sora resta in scia. Entrano Salsi e Estrada. Anderson murato 22-16. Invasione laziale su attacco di Pinali 24-17, diversi set point gialloblu. Anderson spreca la prima palla set. Kaliberda chiude il secondo parziale 19-25 Modena, si va al terzo.

Terzo set 20-25 Modena : Kaliberda segna il primo punto del terzo set. Dopo il pari laziale Bossi fa il 2-1 gialloblu. Rafael fa il 2-2. Van Tilburg porta avanti i suoi per la prima volta nell’incontro. Terzo parziale equilibrato 5-5 punto-punto. Regna l’equilibrio 7-7, Modena sprecona. Bossi muro vincente 8-8. Rafael attacco vincente ma il muro di Daniele Mazzone mandano il set sul 10-10. Zaytsev punto di forza e decisione 11-11. Anderson porta Modena avanti 13-12, e subito dopo Mazzone manda i gialli sul più due. Ancora il numero uno modenese a punteggio, per provare a chiudere le sorti della partita. Il video check da punto a Sora, Christenson pesta la riga 16-13 Modena. Kaliberda pipe vincente 17-13. Anderson ace vincente 18-14. Zaytsev scatenato sul finale e Modena vede la vittoria sempre più vicina. Anderson punto vincente 23-18 per i gialloblu. Entra Salsi. Errore laziale 24-19 match point modenese. Kaliberda chiude la pratica Sora 25-20.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6,5, Zaytsev 6, Kaliberda 6,5, Anderson 7, Bossi 7, Mazzone 6,5, Rossini 6

INGRESSI: Estrada 6, Pinali 6, Salsi 6

Andrea Giani 6