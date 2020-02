Spal Sassuolo 1 - 2, le pagelle | Boga decide la partita, bene Kyrikopoulos

Ecco le pagelle di Spal Sassuolo 1-2.

SPAL: Berisha 5.5; Bonifazi 6.5, Vicari 6, Tomovic 5.5; Strefezza 4.5, Dabo 5.5 (42' Murgia 6), Missiroli 6, Castro 5.5 (60' Valoti s.v.), Reca 5; Di Francesco 5.5 (85' Valdifiori s.v.), Petagna 5.

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 6.5, Romagna 7, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 7; Obiang 6, Locatelli 6.5; Berardi 7, Traorè 6 (46' Defrel 6.5), Boga 8; Caputo 7 (92' Magnani s.v.).

MIGLIORI TODAY

BOGA 8 - Ancora una grande partita per l'attaccante che in dribbling riesce quasi sempre a fare quello che vuole e a mettere in difficoltà gli avversari. Oggi conquista il calcio di rigore con un numero dei suoi. All'ultimo minuto segna il gol della vittoria di testa.

KYRIAKOPOULOS 7 - E' ormai una sicurezza per il Sassuolo. In difesa sbaglia raramente, dà grande solidità e le sue discese sulle fasce non sono quasi mai indolori per gli avversari. Ottimo anche in fase offensiva