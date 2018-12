Vero Volley Monza- Azimut Leo Shoes Modena| Partita spettacolare, i Gialloblu tornano in patria con tre punti in tasca

Decima giornata per i ragazzi del coach Velasco, reduci da un’importante vittoria con Vibo. Si gioca a Monza, contro una squadra che nelle ultime giornate è riuscita a strappare un punto alla Lube e ad impartire la prima sconfitta ai campioni d’Italia perugini: Vero Volley non da sottovalutare. Carica e determinazione per i gialloblù, messi in guardia da Velasco: “Dovremo giocare molto bene, l’esperienza ci servirà a ben poco”. Santi primo arbitro di gara, secondo arbitro Luciani.

Ecco i sestetti. Monza: Orduna, Beretta, Yosifov, Ghafour, Rizzo, Plotnytskyi All. Soli Modena: Zaytzev, Christenson, Anzani, Urnaut, Mazzone, Kaliberda, Rossini All. Velasco

Primo set, 23-25: Battuta Monza, errore di Ghafour al servizio, 0-1 Modena. Batte Zaytzev, attacco punto dal centro di Monza, 1-1. Servizio out, prima per Monza, poi per Modena, 2-2. Pipe di Kaliberda, 2-3. Attacco Ghafour, 3-3. Attacco diagonale out per Monza, 3-4. Primo tempo Beretta, 4-4. Errore di Christenson, 5-4. Batte out Monza, 5-5. Mani out su Anzani, 6-5. Intesa Christenson-Urnaut, sesto punto modenese in pipe, 6-6. Zaytzev conclude errore di Orduna, 6-7 Modena. Lungolinea preciso dello Zar, 6-8. Errore al servizio per Zaytzev, 7-8. Plotnyskyi sembra battere out, Soli chiama videocheck: la palla è dentro, 8-8. Kaliberda attacca, mani out 9-8. Servizio out Kaliberda, 9-10. Errore al servizio per Monza, 10-10. Notevole attacco di Ghafour, 11-10. Ace su Rossini, doppio vantaggio per Monza 12-10. Errore Monza, 12-11. Ace di Christenson riporta Modena al pareggio, 12-12. Attacco Ghafour, muro modenese in anticipo: 13-12. Grande salvataggio modenese, ma fischiano il fallo, la palla è accompagnata 14-12. Zaytzev di precisione, pallonetto punto sopra al muro 14-13. Primo tempo di Beretta non riesce ad essere contenuto, 15-13. Grande salvataggio di Rossini, attacco di Kaliberda, quattordicesimo punto per Azimut, 15-14. Attacco troppo profond di Zaytzev, palla out 16-14. Grande primo tempo per Mazzone che chiude il 16-15. Muso staccato per modena, attacco di Monza si insacca, 17-15. Punto Modena, 17-16. Punto della parità per un brutto errore di Monza, 17-17. Primo tempo Yosifof, 18-17 per i padroni di casa. La palla se ne va fuori, 18-18. Il diciannovesimo punto per Monza si chiude con un pallonetto, 19-18. Problemi in ricezione per Kaliberda, l' attacco di Zaytzev viene murato: 20-18. Velasco chiama tempo. Azione infinita al ritorno dal tempo, che si conclude con un grande attacco di Urnaut, 20-19. Time out per Soli. Grandissimo ace peril regista modenese, 20-20. Soli gioca il check, ma niente da fare. Palla out per Christenson, 21-20. Ace Monza, 22-20. Urnout mani fuori, 22-21. Fallo di Orduna dopo una brutta ricezione, 22-22. Muro vincente Anzani-Zaytzev, vantaggio Azimut sul 22-23. Soli chiama tempo. Importantissimo ace di Urnaut che ribalta la situazione, 22-24. Primo tempo di Beretta che annulla il primo set-point gialloblu, 23-24. Muro vincente per Anzani che porta Modena a vincere il primo set sul 23-25.

Secondo set, 23-25: Lungo scambio che si conclude 1-0 per Monza. Il secondo punto di Monza arriva subito, 2-0. Errore di Mazzone, 3-0. Muro modenese se ne va out, Monza vola al 4-0. Velasco chiama tempo. Si sblocca la squadra modenese, primo punto dei gialloblu su attacco di Zaytzev, 4-1. Grande ace di Zaytzev, 4-2. Secondo ace consecutivo per lo Zar, che chiude il terzo punto, 4-3. Soli chiama viceo check., ma la palla è in. Errore al servizio di Modena, 5-3. Plotnytsky chiude molto in diagonale e porta Monza al 6-3. Primo tempo potente di Mazzone, 6-4. Il palleggiatore di Monza attacca, punto di Orduna per il 7-4. Zaytzev attacca su Ghafour, che non riese a contenere: 7-5. Primo tempo di Beretta, ottavo punto per la formazione di Soli, 8-5. Errore in battuta di Monza, 8-6. Muro vincente di Urnaut, 8-7. Muro di Modena che se ne va fuori, 9-7. Zaytzev schiaccia sul petto di Plotnytsky, 9-8. Ace di Urnaut, Modena recupera, 9-9. Primo tempo di Anzani che conclude con decisione il decimo punto. Vantaggio per modena, 9-10. Time out chiamato da Soli. Attacco punto di Ghafour, 10-10. Attacco diagonale di Zaytzev ancora su Ghafour, che viene colpito: 10-11. Primo tempo per Monza, parità 11-11. Lungo scambio concluso con attacco in diagonale stretta di Zaytzev su alzata in bagher rovesciato, 11-12. Soli chiama video check, ma il punto rimane di Modena. Terzo ace del set per lo Zar, 11-13. Errore di Zaytzev in battuta, 12-13. Ace anche per la formazione di Vero Volley, 13-13. Errore modenese in attacco su salvataggio difficile, 14-13. Errore in battuta, torna la parità 14-14. Sbaglia Modena, 15-14. Salvataggio di Mazzone, pallonetto di Zaytzev, 15-15. Errore di Monza, 15-16; che poi recupera con un bell'attacco: 16-16. Primo tempo di Anzani, 16-17. Christenson potente, ma Vero Volley riceve bene e fa punto in attacco per il pareggio 17-17. Errore di Plotnytsky, Modena torna in vantaggio su 17-18. Di nuovo parità per errore di Urnaut, 18-18. Muro out per Monza, 18-19. Zaytzev chiude il ventesimo punto con un attacco in zona sei, 18-20. Soli chiama tempo. Attacco di Monza, 19-20. Pareggio per Vero Volley che mura Zaytzev, 20-20. Errore al servizio di Ghafour, 20-21. Zaytzev manda out il pallone, 21-21. Difficoltà in ricezione per modena, brutto errore di Ghafour e regalo finale in fase di contrattacco da parte di Azimut, 22-21. Velasco chiama un videocheck per il tocco a muro, che però è assente. Ottimo salvataggio e perfetta alzata di Christenson che porta Modena a concludere, 22-22. Attacco di Urnaut in diagonale stretta su difesa perfetta di Rossini, 22-23. Azione concitata, +arbitro+ segna fallo di doppia per Ghafour, 22-24. Errore al servizio, 23-24. Urnaut conclude il set con un pallonetto dietro al muro, 23-25.

Terzo set, 25-27: Primo punto con un primo tempo di Mazzone, 0-1. Monza chiude in attacco, 1-1. Ancora attacco al centro, Mazzone conclude il secondo punto, 1-2. Punto Monza, 2-2. Mani fuori per Urnaut su Orduna, 2-3. Attacco potente da seconda linea di Zaytzev, 2-4. Attacco di Ghafour, mani fuori su Urnaut, 3-4. Orduna in battuta, non mette abbastanza in difficoltà Modena che attraversa il muro, 3-5. Errore al servizio del regista modenese, 4-5. Zaytzev, il suo quindicesimo attacco-punto della partita, 4-6. Invasione di Monza, 4-7. Soli chiama il check, ma il punto rimane a Modena. Ace di Urnaut, Modena molto bene al servizio: 4-8. Mani fuori di Ghafour, quindo punto per Vero Volley su muro in anticipo di Modena, 5-8. La palla rimane insaccata nel muro di Zaytzev, 6-8. Nono punto per Modena su errore di Monza, 6-9. Il pallone tocca l'asta, punto per la formazione di Velasco, 6-10. Soli chiama tempo. Bednorz attacca su ricezione sbagliata di Monza, 6-11. Attacco al centro di Vero Volley, 7-11. Pipe punto per Urnaut, 7-12. Plotnytsky replica con un'altra pipe, 8-12. Bednorz mani fuori, 8-13. Attacco di Plotnytsky, Modena non contiene, 9-13. Zaytzev sorprendente, attacco forte in lungolinea, 9-14. Christenson scivola sul pallone cercando di salvarlo, la situazione rischiosa si conclude con il punto di Monza, 10-14. Ace di Orduna, 11-14. Quindicesimo punto per invasione di Ghafour, 11-15. Errore in battuta di Christenson, 12-15. Urnaut attacca alla massima potenza, gran punto che segna il 12-16. Tredicesimo punto per Vero Volley, mani fuori, 13-16. Zaytzev attacca potente sul muro di Monza, che non contiene: 13-17. Primo tempo velocizzato di Yosifov, 14-17. Attacco di Bednorz, diagonale stretta precisa e potente, 14-18. Errore al servizio dello Zar, 15-18. Grande azione di Vero Volley, che si conquista meritatamente il 16-18. Difficoltà in ricezione per Modena, contrattacco punto per Monza, 17-18. Velasco chiama tempo. Attacco imprendibile dello Zar, 17-19. Attacco di Plotnytsky sul muro gialloblu non coeso, 18-19. Ricezione poco precisa di Modena, che Urnaut rimedia con un attacco che si insacca nel muro di Monza, 18-20. Mazzone serve out, 19-20. Attacco out di Bednorz che porta al pareggio, 20-20. Errore di orduna, Modena torna in vantaggio sul 20-21. Zaytzev mani fuori, 20-22. Muro di Beretta, 21-22.Punto diretto di Plotnytsky che fa male a odena, 22-22. Attacco di Zaytzev senza paura che riporta davanti Modena, 22-23. Di nuovo muro di Beretta, ventitreesimo punto per Vero Volley, 23-23. Attacco potente di Bednorz, 23-24. Plotnytsky attacca a tutto braccio, la palla sembra out. Santi chiama il check, la palla è dentro. Velasco chiama un controcheck per il fallo di seconda linea, ma non c'è fallo. Non è finita per Monza. Zaytzev in attacco segna il 24-25. Arriva il punto della parità per Monza con un mani out 25-25. Protreste, giallo per Velasco e Orduna. Errore al servizio di Monza, 25-26. Attacco impossibile di Urnaut conclude la partita sul 25-27.

Cambi: Bednorz.

