Campionati italiani assoluti di atletica, staffette gialloblu sul podio

Due podi per la Fratellanza al termine della tre giorni dedicata ai Campionati Italiani assoluti di Bressanone. A conquistare rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio sono state le staffette 4x100 maschile e femminile, con i ragazzi che hanno perso per due centesimi la volata con il quartetto vincitore dell’Alperia.

Staffette, 4x100 maschile a due centesimi dal titolo

La serata di sabato si è chiusa con due podi per la Fratellanza, arrivati dalle staffette 4x100 maschile e femminile. Nella gara maschile la Fratellanza ha schierato una formazione che univa atleti esperti e giovani velocisti alle prime armi con un campionato italiano assoluto. E’ toccato proprio al giovane Riccardo Valentini salire sui blocchi, l’allievo classe 2002 ha poi passato il testimone ad Andrei Alexandru Zlatan che, con un buon cambio per Matteo Ansaloni, ha permesso di scattare sul rettilineo finale a Freider Fornasari il quale ha portato la formazione gialloblù al secondo posto con il buon crono di 40”94, a soli due centesimi dalla vittoria conquistata dalla Athletic Club 96 Alperia.

Ragazze di bronzo

Al femminile la formazione geminiana ha preso parte alla terza ed ultima batteria formata dalle squadre più forti secondo i tempi di accredito. Le giovani velociste modenesi hanno sfidato atlete di fama internazionale come Gloria Hooper, Johanelis Herrera e Anna Bongiorni. Le gialloblù sono riuscite a trovare spazio tra le big per conquistare la terza piazza e mettere al collo la medaglia di bronzo. A partire dai blocchi è stata Laura Fattori, reduce dalla finale dei 100 metri alcune ore prima. La Fattori ha passato il testimone a Leonice Germini che a 200 metri dal traguardo ha cambiato con Federica Giannotti. A sprintare sul rettilineo finale è stata Eleonora Iori che ha tagliato il traguardo in 46”36. Per Federica Giannotti, poi, il campionato è continuato con i 200 metri in cui non ha raggiunto per cinque soli centesimi con il crono di 24’’43. Più indietro, invece, Anna Cavalieri, sedicesima in 25’’07.

Marcia, Cani e Calò in pista

Lisa Cani non poteva mancare nella gara di 10 chilometri di marcia su strada che è riuscita a chiudere al diciannovesimo posto con il buon tempo di 53’33”. Diciottesimo al maschile Samuele Calò, atleta Master, con il tempo di 51’53”.

Lanci, finali per Romei, Lodi e Puliserti

La finale del lancio del giavellotto ha visto le gialloblù non accedere alla serie conclusiva degli ultimi tre lanci. Buono comunque il decimo piazzamento conquistato da Giulia Lodi con la misura di 39,42 metri ed il dodicesimo di Greta Romei con 39,03 metri. Nel lancio del martello protagonista Lorenzo Puliserti, che ha conquistato l’accesso agli ultimi tre lanci ed ha chiuso all’ottavo posto con 59.65 metri, a poche decine di centimetri dal sesto posto.

Salti, Rubbiani nono nell’asta

Nel salto con l’asta nona piazza per Matteo Rubbiani, che ha valicato i 4,60 metri al primo tentativo, terminando però la sua gara dopo un solo salto non riuscendo a valicare i 4,80 metri.