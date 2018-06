Campionati Universitari, gli studenti Unimore medagliati ricevuti dal Rettore

Risultati sportivi di alto livello e misure a sostegno degli studenti-atleti. Sono questi gli elementi che sono andati a comporre la giornata che Unimore ha dedicato allo sport e ai suoi studenti che praticano attività agonistica competitiva. Come da tradizione, al ritorno dai 72esimi Campionati Nazionali Universitari, il Rettore prof. Angelo O. Andrisano, il Delegato Unimore per lo sport prof. Massimo Milani e il Presidente del CUS MORE dott. Diego Caravaglios, hanno accolto e premiato, in segno di gratitudine per i risultati raggiunti, i giovani studenti che hanno ottenuto il podio ai recenti CNU 2018 Molise, durante una cerimonia tenutasi nell’Aula Magna Storica del Palazzo del Rettorato.

Presenti alla cerimonia anche l’assessore allo Sport del Comune di Modena, dott. Giulio Guerzoni, il delegato allo Sport del Comune di Reggio Emilia dott. Mauro Rozzi, il direttore del reparto didattico dell’Accademia Militare di Modena, col. Guido Orsolini, i delegati Coni Point di Modena, Andrea Dondi e di Reggio Emilia, Ivano Prandi, il presidente della Figc Modena, Vincenzo Credi e il presidente della Fipav Modena, Eugenio Gollini.

“La circostanza di questo incontro – ha dichiarato il Rettore di Unimore prof. Angelo O. Andrisano – ci consente di sottolineare, oltre alla ammirazione per questi atleti, l’attenzione che Unimore presta alle tematiche legate allo sport. I loro successi sono la testimonianza che sport e studio non sono un binomio inconciliabile, ma - al contrario - sono pratiche che concorrono entrambe alla formazione dei giovani. I ragazzi premiati oggi diventano ambasciatori di questo messaggio”.

Tredici le medaglie conquistate dagli atleti CUS MORE: 3 ori, 2 argenti, 8 bronzi. A podio complessivamente 33 atleti, 7 donne e 26 uomini, che hanno primeggiato in 8 discipline sportive dalla corsa, al judo passando per il taekwondo, fino al tennis, alla scherma, al beach volley, al pugilato e al calcio. Settanta gli atleti che hanno partecipato all’evento molisano gareggiando con i colori del CUS Modena e Reggio Emilia.

Di seguito una breve biografia dei medagliati suddivisa per discipline e per medaglie.

ORO

- BEACH VOLLEY FEMMINILE

Elisa Bellodi, oro. Modenese, classe 1994, iscritta al cdl in Farmacia

Giardi Matilde, oro. Nata a Siena nel 1997 è iscritta al cdl Ingegneria Informatica

- PUGILATO

Claudia Salerno, oro. Reggiana, classe 1997, iscritta al cdl in Scienze della Comunicazione

- TENNIS

Baldi Leonardo, oro doppio maschile. 1° Classificato Squadra Maschile Tennis. Reggiano (?), classe 1993, è iscritto al cdl in Marketing e Organizzazione di Impresa

Trombin Edoardo, oro doppio maschile. 1° Classificato Squadra Maschile Tennis. Nato a Monselice (PD), classe 1995, è iscritto al cdl in Marketing e Organizzazione di Impresa

Andrea Benassi, 1° Classificato Squadra Maschile Tennis. Nato a Reggio Emilia, classe 1998, è iscritto al cdl in Scienze dell'Educazione

Riccardo Piccolo, 1° Classificato Squadra Maschile Tennis. Nato a Pavullo, classe 1996 è iscritto al cdl Ingegneria Informatica

ARGENTO

- TAEKWONDO

Liam Vezzani, argento Combattimento cat. M 80 Kg cinture nere. Nato a Montecchio (RE) nel 1997 è iscritto al cdl in Scienze Naturali

Lucia Masini, argento Forme cat. F cinture verdi. Nata a Reggio Emilia nel 1995 è iscritta al cdl in Giurisprudenza

BRONZO

- ATLETICA

Federica Giannotti, bronzo 200 mt.

Reggiana, classe 1992, iscritta al cdl in Economia aziendale

Giovanni Marchetti, bronzo 110 Hs. Nato a Bologna nel 1998 è iscritto al cdl in Ingegneria del Veicolo

- CALCIO 11

Salvatore Lettieri - Nato a Maddaloni nel 1996 è iscritto al cdl in Scienze Giuridiche dell'impresa E della Pubblica Amministrazione

Riccardo Bellotti - Nato a Modena nel 1995 è iscritto al cdl in Ingegneria Gestionale

Antonio Barbati - Nato a Bologna nel 1998 è iscirtto al cdl in Giurisprudenza

Carlo Indrizzi - Nato a Modena nel 1996 è iscritto al cdl in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Lorenzo Malavasi - Nato a Modena in 1996 è iscritto al cdl in Economia aziendale

Luca Maletti - Nato a Modena nel 1996 è iscritto al cdl in Ingegneria Gestionale

Giulio Melegari - Nato a Parma nel 1993 è iscritto al cdl in Management e Comunicazione D'impresa

Davide Zagnoni - Nato a Modena nel 1995 si è da poco laureato in Ingegneria Gestionale

Lorenzo Fontana - Nato a Modena nel 1996 è iscritto al cdl in Giurisprudenza

Marco Saccani - Nato a Pavullo nel 1998 è iscritto al cdl in Ingegneria Gestionale

Nicola Buffagni - Nato a Reggio Emilia nel 1998 è iscirtto al cdl in Marketing e Organizzazione di Impresa

Matteo Cavicchioli - Nato a Mirandola nel 1995 è iscritto al cdl in Marketing e Organizzazione di Impresa

Giovanni Lotti - Nato a Modena nel 1997 è iscritto al cdl in Ingegneria Meccatronica

Simone Rossi - Nato a Bologna nel 1993 è iscritto al cdl in Scienze Dell'educazione

Filippo Turci - Nato a Modena nel 1995 è iscritto al cdl in Economia e marketing internazionale

Nicolò Zunarelli - Nato a Modena nel 1996 è iscritto al cdl in Ingegneria Informatica

Matteo Ghedini - Nato a Modena nel 1996 è iscritto al cdl in Economia e marketing internazionale

Nicolò Ruosi - Nato a Modena, classe 1997, è iscritto al cdl in Marketing e Organizzazione di Impresa

Andrea Parenti - Nato a Guastalla nel 1998 è iscritto al cdl in Economia aziendale

- JUDO

Irene Crema, bronzo sen -78 Kg. Parmense, classe 1996, iscritta al cdl in Scienze della Comunicazione

-SCHERMA

Giulia Alessandro, bronzo, spada; bronzo fioretto. E’ nata a Modena nel 1996. E’ iscritta al cdl in Ingegneria Gestionale

-TAEKWONDO

Fabris Manuel, bronzo in combattimento e bronzo in forme. Nato a Correggio nel 1996 è iscritto al cdl in Informatica