Calcio giovanile, importanti successi targati Monari per i Pulcini e gli Esordienti

E’ stato un finale di stagione a tinte biancoblu Monari quello appena concluso sui campi modenesi e non solo con le squadre del settore giovanile monarista, capaci di arrivare spesso alla conquista dei rispettivi tornei o comunque a piazzamento. La categoria Esordienti 2006 ancora nel bel mezzo del campionato Uisp dove sabato 9 giugno giocherà la decisiva finale contro il Real Maranello per la conquista del titolo provinciale dopo aver chiuso prima in un difficilissimo girone a 14 squadre composto da importanti realtà della provincia modenese ha saputo conquistare con un torneo d’autore il Monari Childrens Cup superando nella fase a gironi il Soccer Saliceta con un rotondo 3-0 e poi vincendo al termine di una partita di grande intensità il Ganaceto per 2-1.

Nella finalissima del Torneo il Castellarano non ha avuto scampo con la Monari in grado di vincere con un rotondo 5-1 grazie alla tripletta di Baccarini ed alla doppietta di Roncaglia.

Grande affermazione anche per i monarini 2007 che si impongono a Nonantola conquistando l’8° Memorial Fava organizzato dal Gs La Pieve Nonantola. Ai nastri di partenza ben 16 squadre divise in 4 gironi da 4 che sin dalle prime ore della mattina, dopo la sfilata iniziale condita dall’inno d’Italia, hanno dato vita a partite di grande qualità tecnica e intensità nonostante il grande caldo. I monarini di mister Zanfi hanno superato in girone il Limidi per 4 a 1 nella prima partita del girone giocando un calcio spumeggiante e propositivo e pareggiato contro la forte San Faustino per 0-0. Nell’ultima partita del girone altra vittoria per 2-0 contro il San Cesario nella decisiva sfida per il passaggio del turno. La Monari arriva quindi seconda per differenza reti e nei quarti di finale trova il Medolla che supera 1 a 0 con un gol in tap in di Lezar che da due passi non sbaglia. La semifinale ripropone il derby con la temibile San Faustino mentre sull’altro campo si affrontano i padroni di casa e il Castelnuovo. I monarini sfoderano una prestazione praticamente perfetta e con un secco 3-0 strappano l’accesso alla finalissima contro il Castelnuovo che vince la semifinale ai rigori contro La Pieve Nonantola dopo aver pareggiato 1-1 ai tempi regolamentari.

In finale i Monarini vincono e convincono superando il Castelnuovo per 1 a 0 grazie alla splendida rete su punizione di Orsini. I monarini sprecano numerose palle gol per raddoppiare e nel finale è Zangari a salvare con due miracoli la Monari che conquista così il torneo chiudendo con la miglior difesa e il migliore attacco. Premio individuale anche per il capitano Orsini che risulta il miglior giocatore della finale.



Gallery