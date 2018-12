Al Cus 300 persone per il Calcetto di Natale a favore di Aseop

Ha riscosso anche quest'ano un grande successo il torneo “CALCETTO DI NATALE in favore di ASEOP” svoltosi Domenica 16 Dicembre, al PalaCus di Modena. Il tradizionale evento, a scopo benefico, ha visto la partecipazione di tantissimi persone divise in squadre dai nomi natalizi che si sono sfidate per oltre 5 ore di gioco in un torneo di calcio a 5, dove il fine ultimo era fare beneficenza, infatti, l'incasso della giornata è stato interamente destinato ad ASEOP (Associazione per il Sostegno della Ematologia ed Oncologia Pediatrica).

Intorno alle 9:30 l'organizzatore del torneo Frigieri Luigi e lo staff del CUS Mo.Re. hanno accolto gli atleti con un caloroso benvenuto, dopo un breve briefing è stato dato il calcio d'inizio alle partite che si sono svolte in contemporanea su più terreni di gioco. L’istante più bello della giornata è pero da segnalarsi alle 13 quando, in una sorta di terzo tempo, atleti, arbitri, tifosi e organizzatori si sono trovati in un momento di aggregazione stupendo contornato da un ricco buffet.

Il CUS, fra atleti spettatori e tifosi ha contato più di 300 persone che si sono alternate nel corso della giornata e che hanno preso parte alla raccolta fondi istituita dagli organizzatori a sostegno di Aseop.

Per dovere di cronaca segnaliamo che il torneo è stato vinto dalla squadra dei Cornetti dopo una finalissima finita 2 a 2 e vinta poi ai rigori contro gli Agrifoglio. Le prime tre squadre classificate, hanno ricevuto il premio dalla mascotte del torneo Maksim Frigieri (premiato a sua volta per essere l'organizzatore benefico più giovane della storia),figura che nonostante la giovane età, ricopre un ruolo fondamentale per l’organizzazione dell’evento.

L'organizzazione ringrazia tutti gli organizzatori,gli atleti ,il Cus Mo.Re e il Centro sportivo Italiano, gli sponsor: Penta Bevande, Pasticceria Miki 2, Bulloneria Emiliana, Giacobazzi, Agidi Srl, Maletti e le Conserve della Nonna per la loro partecipazione nella riuscita dell’evento e coglie l’occasione per invitare tutti i lettori al prossimo evento benefico che si svolgerà al PalaCus a Maggio.