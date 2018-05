Cus Modena, successo per il primo torneo "Memorial Astori"

Ha riscosso un grande successo il torneo “1° MEMORIAL ASTORI” svoltosi sabato 12 Maggio, al Cus Modena. L’evento, a scopo benefico, intitolato allo sfortunato giocatore della Fiorentina venuto a mancare lo scorso 4 Marzo, ha visto la partecipazione di tante squadre che si sono sfidate per oltre 7 ore di gioco in un torneo di calcio a 5, dove il fine ultimo era fare beneficenza, infatti, l'incasso della giornata è stato interamente destinato a SAVE THE CHILDREN di cui il capitano viola era testimonial

Intorno alle 9:30 l'organizzatore del torneo Frigieri Luigi e Valerio Edoardo hanno accolto gli atleti con un caloroso benvenuto, dopo un breve briefing è stato dato il calcio d'inizio alle partite che si sono svolte in contemporanea su più terreni di gioco. L’istante più bello della giornata è pero da segnalarsi alle 13 quando, in una sorta di terzo tempo, atleti, arbitri, tifosi e organizzatori si sono trovati a pranzare insieme in un momento di aggregazione stupendo contornato da un ricco buffet.

Da segnalare anche l'asta organizzata per la raccolta fondi con le maglie firmate e gentilmente offerte dai giocatori della Roma, oltre al gagliardetto della Juventus.

Il CUS, fra atleti spettatori e tifosi ha contato più di 300 persone che si sono alternate nel corso della giornata e che hanno preso parte alla raccolta fondi istituita dagli organizzatori a sostegno di Save The Children.

Per dovere di cronaca segnaliamo che il torneo è stato vinto dalla squadra che rappresentava la città del Pakistan, seconda classificata Malawi. Le prime tre squadre classificate, hanno ricevuto il premio dalla mascotte del torneo Maksim Frigieri (premiato a sua volta per essere l'organizzatore benefico più giovane della storia) , figura che nonostante la giovane età, ricopre un ruolo fondamentale per l’organizzazione dell’evento.

L'organizzatore Luigi Frigieri, coglie l’occasione per invitare tutti i lettori al prossimo pluridecennale evento benefico: l’oramai consolidato “Calcetto di Natale” che si terrà sempre presso il Cus Modena nel mese di dicembre e che come ormai accade da anni, vede un numero sempre più cospicuo di partecipanti sia atleti che sostenitori.

Gallery