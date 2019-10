SudTirol Modena 4 - 3 | I canarini cedono nella ripresa, ko a Bolzano

Esce sconfitto dal 'Druso' il Modena che era riuscito nel primo tempo a passare in vantaggio due volte e per due volte si è fatto riprendere dopo soli due minuti. Nella ripresa meglio il SudTirol che sembra poter dominare si porta sul doppio vantaggio. Nel finale i canarini riescono ad accorciare le distanze, ma non basta.

IL MATCH - Partita equilibrata fino al quarto d'ora del primo tempo, con le squadre che si studiano e tentano qualche avvicinamento alla porta avversaria con buona determinazione. Dal 15' poi succede di tutto a partire dal vantaggio per i canarini che vanno in rete con Bearzotti, bravo a trasforma un assist filtrante di Ferrario. Non c'è tempo per esultare troppo perché al 17' i padroni di casa pareggiano con la splendida punizione di Morosini che si infila sotto il sette senza lasciare scampo a Gagno. Il portiere del Modena poi viene subito chiamato in causa da Berardocco dalla distanza al 19' e questa volta para salvando il risultato e permettendo ai gialloblù di tornare in vantaggio al 22' quando De Grazia calcia una punizione dai 20 metri che prende il giro ed entra a filo del secondo palo bucando la barriera. Ancora poco tempo per esultare perché ancora una volta il SudTirol la riprende solo due minuti più tardi: errore di Boscolo Papo che perde palla e Casiraghi può entrare in area sulla destra per poi calciare a incrociare sul secondo palo battendo Gagno. Dopo questi nove minuti di grande entusiasmo da entrambe le parti, la partita si spegne e diventa più nervosa, con tanti falli a centrocampo e poche possibilità di creare azioni pericolose. Al 45' fiammata dei padroni di casa che viene contenuta dalla difesa modenese. Rientra in campo con più concentrazione il SudTirol che prima fa paura con uno schema su punizione che viene però fermato per fuorigioco, poi nei primissimi minuti della ripresa impegna Gagno in una grande parata coi piedi da distanza ravvicinatissima su Petrella che gira intorno alla difesa canarina e si trova a un passo da portiere. Sembra ritrovare poi la concentrazione anche il Modena e la partita torna in equilibrio tra le due squadre che intorno al 60' cominciano con i numerosi cambi. Al 69' vantaggio del SudTirol con Petrella che parte da centrocampo e trova spazio per arrivare al limite dell'area saltando clamorosamente Zaro e servendo Morosini sulla sinistra che calcia di piatto e la mette alle spalle di Gagno. La chiude poi Mazzocchi al 73' prendendo palla sul filo del fuorigioco in area, girandosi su se stesso mettendo fuori causa due difensori gialloblù e tirando poi a botta sicura. All'88' accorcia le distanze Rossetti che prolunga di tacco l'assist di una compagno dalla distanza e la mette in rete. Negli ultimi minuti il Modena ci prova a recuperare, ma senza fortuna.

SUDTIROL (4-3-1-2): Cucchietti 5,5; Fabbri 6, Polak 5.5, Vinetot 6, Davi 6.5; Tait 6.5, Berardocco 7, Morosini 7.5 (87' Trovade s.v.); Casiraghi 7 (63′ Rover 6.5); Mazzocchi 7 (87' Romero s.v.), Petrella 7 (80' Gatto s.v.). A disp.: Taliento, Gabrieli, Grbic, Alari, Fink, Bertuolo. All.: Vecchi

MODENA (3-5-2): Gagno 5.5; Cargnelutti 6 (57′ Politti 5.5), Zaro 5, Perna 6; Laurenti 6, De Grazia 7 (57′ Pezzella 6), Boscolo Papo 6, Davì 5.5 (71′ Sodinha s.v.), Bearzotti 6.5 (71′ Varutti s.v.); Spagnoli 5.5, Ferrario 6.5 (71′ Rossetti 7). A disp.: Pacini, Ingegneri, Stefanelli, Mattioli, Duca, Rabiu, Tulissi. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Scarpa di Collegno

RETI: 15′ Bearzotti, 17′, 69′ Morosini, 22′ De Grazia, 24′ Casiraghi, 73′ Mazzocchi, 88' Rossetti

NOTE: ammoniti Vinetot, Perna, Tait, Boscolo Papo, Zironelli (All. Modena), Berardocco, Rossetti, Sodinha, Zaro.