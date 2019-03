Leclerc primo nel terzo giorno di prove. Vettel non partecipa e Hamilton sotto di un secondo

Leclerc ha saputo sorprendere tutti nella giornata di test che si è tenuta ieri a Barcellona, infatti ha raggiunto il tempo di 1:17.2 con compound C2, peccato che non sia riuscito a concludere l'ultimo giro a causa di un incidente, che tuttavia è stato spiegato dal team di Maranello con la rottura del cerchio sinistro. Si tratta in realtà di una competizione non del tutto realistica infatti dopo l'incidente di Vettel nel Day-2, la Ferrari è scesa nel terzo giorno solo con Leclerc, perciò la sua è sì una vittoria, ma con un compagno di squadra altamente competitivo che non era presente.

Alcuni analisti del settore pensano che i risultati positivi della Ferrari siano dovuti al fatto che in realtà nessun tema, compresa la Rossa di Maranello, stia spingendo al 100% e per tale motivo forse non è ancora chiara la forza reale della Mercedes. Una teoria che scaturisce dal risultato di 1:18.097, ovvero di quasi un secondo in più registrato dal campione del mondo Hamilton. Forse è solo una teoria, oppure la Mercedes attende l'avvicinarsi alla prima gara di campionato per dimostrare quanto vale.