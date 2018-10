Sui campi di via Milano il 1° Monari Test Match categoria 2009

In contemporanea sui due campi a 7 del polivalente campo Giuseppe Ferrari sono scesi in campo i nostri monarini 2008 nel girone Giallo che comprendeva Modena e Parma e Sassuolo, Carpi e Cittadella per il girone Blu. Il girone giallo ha visto da subito i Monarini di Zanfi e Galanti imporsi sul Modena con una grande prestazione corale e successivamente anche il Parma ha prevalso sui canarini. Nel big match per la testa del girone Monari e Parma chiudono sul pari il primo tempo ma poi i biancocrociati tirano fuori la maggiore tecnica e spengono le speranze biancoblu. Monari comunque soddisfatta e felice per aver passato il turno e cosi i monarini torneranno domenica 17 marzo a sfidare le migliori

Nel girone Blu è dominio del Sassuolo che supera con agilità prima il Carpi e poi Il Cittadella dimostrando una supremazia assoluta sia fisicamente sia tecnicamente.Tra Cittadella e Carpi la spunta invece la squadra veneta che convince soprattutto per una maggiore ricerca del gioco collettivo.

Ma grande soddisfazione per la giornata è per la splendida cornice di bambini festanti in campo a giocare.

