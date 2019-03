Il Sassuolo Calcio brilla nel primo Monari Test Match dell'anno

Termina con il trionfo del Sassuolo Calcio il primo Monari Test Match categoria 2010 svoltosi domenica 10 marzo presso il Campo Sintetico Giuseppe Ferrari della Monari. Sassuolo, Verona e Bologna si sono sfidate nel girone delle prime alla ricerca dell''ambito trofeo ed a venirne fuori sono state tre partite veramente strepitose per intensità, corsa, gioco palla a terra e continui ribaltamenti di fronte nonostante la precoce età dei bimbi in campo.

Nella prima partita il Verona supera 3 a 2 in rimonta il Bologna che dopo essere passato in vantaggio sul 2 a 0 crolla nel terzo tempo e subisce il 3 a 2 con un gol "da var" per palla dentro o palla Fuori proprio allo scadere. Negli shout out un punto a testa.

Nella seconda partita a spuntarla é il Sassuolo Sul Verona con un parziale di 4 a 2 per i neroverdi che non da scampo agli scaligeri. Il Sassuolo comanda il gioco in tutti e tre i tempi portando a casa la meritata vittoria. I veronesi si rifanno vincendo gli shout out.

Nell''ultima partita tra Bologna e Sassuolo termina in parità 3 a 3 dopo tre tempi sempre in bilico nel risultato. Diventano cosi decisivi gli shout out dove il Sassuolo porta a casa il punto che gli regala il torneo in virtù della vittoria nello scontro diretto con il Verona.

Nel quadrangolare dal 4 al 7 posto grande affermazione dei Monarini che vincono tutte e tre le partite con Virtus Verona, Modena Fc e As Cittadella giocando un calcio offensivo e di grande qualità tecnica. Chiude quinto il Cittadella mentre il sesto posto viene deciso dallo scontro diretto tra Modena e Virtus Verona vinto dai Veneti.

A vincere é stato peró il Fair play ed il calcio con oltre 70 bambini in festa per tutto il pomeriggio tra partite, premi e terzo tempo. A fine torneo infatti coppa per tutte le squadre e tutti i bimbi sono tornati a casa anche con un piccolo gadget per ciascuno.

Un grande applauso poi a tutti i volontari che hanno gestito al meglio l'organizzazione della giornata.

E ora arrivederci alla prossima domenica quando a scendere in campo saranno Monari, Parma, Sassuolo e Cittadella nella categoria 2009.

Gallery