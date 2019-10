Tornano i Monari Test Match, da tutta Italia per giocare sul campo modenese

Grande Calcio, Amicizie e nuove conoscenze, Partite vere, Fair Play, Gol, Parate, Dribbling, Shoot Out e soprattutto Divertimento....questo è stato il grande spettacolo visto domenica 13 ottobre presso il campo sintetico Giuseppe Ferrari in occasione del 2 Monari Test Match organizzato dalla Us Monari.

Le 16 squadre provenienti da ben 5 regioni d'Italia: Bologna, Carpi, Empoli, Fano, Imolese, Modena, Monari, Parma, Padova, Piacenza, Progresso, Renate, Sassuolo, Vis Pesaro e Virtus Verona si sono affrontate in 4 gironi da 4 squadre cercando di dimostrare chi aveva il livello di abilità migliore mettendo in mostra uno spettacolo mozzafiato per i numerosissimi tifosi presenti.

Un vanto per la Us Monari riuscita ancora una volta a creare una manifestazione di altissimo livello grazie ai suoi volontari e anche per il comitato di Modena che ha così dato visibilità allo splendido lavoro visto sul campo.

La cronaca ha poi detto che a vincere i rispettivi gironi sono state le favorite. Nel girone Giallo l'Us Sassuolo ha chiuso a punteggio pieno ma spuntarla sull'AC Renate è stato davvero difficile; nel Girone Verde grande equilibrio con Empoli, Padova e Monari Bianca che chiudono tutte a 6 punti ma a spuntarla sono i toscani grazie alle vittorie negli shoot out; nel Girone Arancio affermazione netta per i ducali del Parma con punteggio pieno e due vittorie su tre nei rigori in movimento; nel girone Blu sfida decisiva tra Bologna e Modena con i rossoblu che la spuntano in rimonta grazie ad un grande secondo tempo.

Ma la soddisfazione è stata la cornice vista sul rettangolo verde della Us Monari dove tra partite, terzo tempo, momenti di aggregazione e specialità culinarie il territorio ed il calcio hanno vinto a mani basse.

Per tutte e 16 le squadre ora appuntamento per la seconda fase a domenica 29 marzo in una giornata che ci regalerà ancora grandi emozioni.

A.C. Renate, Empoli Fc Official, Parma Calcio 1913, Bologna Fc 1909, Settore Giovanile Bologna Fc 1909, U.S. Sassuolo, Piacenza Calcio, SCD Progresso Calcio, Imolese Calcio 1919, Calcio Padova, Accademia Granata "Luciano Eusebi", Alma Juventus Fano 1906, Vis Pesaro Settore Giovanile, Vis Pesaro 1898, Virtus Verona, Carpi F.C. 1909, Accademia Modena 1912

Gallery