Tiro con l'arco: al vignolese Venturelli il titolo regionale assoluto indoor Toscana

Colpaccio del vignolese Alberto Venturelli al Campionato Regionale Toscana di Classe e Assoluto di tiro con l’Arco, rassegna svoltasi al Palazzetto dello Sport di Fucecchio (FI) che ha visto molti dei migliori arcieri italiani in linea di tiro. L’ex campione italiano, in forza all’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Arezzo, qualificatosi all’evento con l’ultimo posto disponibile ha conquistato la medaglia d’argento nella classe Senior Maschile Arco Compound con 577 punti alle spalle dell’azzurro Mauro Bovini (Arcieri Montalcino) e precedendo il livornese Valerio Palandri. Passato alla fase Assoluta come quarta testa di serie, Venturelli, ha superato nettamente negli ottavi di finale 145 a 137 Marco Marchetti (Arcieri Rotaio), mentre nei quarti ha avuto la meglio di misura su Valerio Palandri 144 a 143. Nella semifinale con il giovanissimo Valentino De Angeli (Arcieri Rotaio) giustiziere nei quarti del favorito Mauro Bovini, la sfida è terminata in parità 143 a 143, ma il 33enne atleta della Polizia ha conquistato la finalissima dopo la freccia di spareggio per 10 a 9. La finale per il titolo opponeva Venturelli a Roberto Carosati degli Arcieri Borgo al Cornio di Prato, che sarà protagonista tra due settimane ai Campionati Italiani Indoor di Rimini. La sfida è rimasta in equilibrio fino alla terza delle cinque volèe in programma, ma alla quarta serie di tiri Venturelli allungava di due lunghezze. Carosati nelle ultime tre frecce recuperava un punto, ma non bastava e Alberto Venturelli, a sorpresa, poteva a casa il titolo regionale Assoluto (143 a 142), il primo della sua lunghissima carriera alla prima esperienza nella sua nuova regione di competenza ed il primo successo di rilievo dal suo rientro all’agonismo avvenuto la scorsa primavera. Con questo risultato l’atleta raggiunge quota 196 vittorie individuali. Il podio è completato da Roberto Nevischi (Arcieri Livornesi) che ha superato Valentino De Angeli 145 a 143.