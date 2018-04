Basket, Psa Modena sconfitta in casa del “Titano”

La Psa coglie la 25° sconfitta stagionale in casa del Basket Titano che, dal canto suo, mette in cascina due punti in rimonta e chiude il proprio campionato a quota 24 punti al quintultimo posto. Gara intensa e molto equilibrata quella che la Psa guida per ¾ di gara mettendo in luca un’ottima costruzione offensiva con Capitan Riguzzi (18 punti) e Matej Frank (16) apparsi in grande serata. La partenza degli ospiti è lanciata ed efficace e vale il vantaggio, al primo quarto chiuso sul 21-23. Nel secondo quarto la musica non cambia e la Psa continua a premere con l’unica pecca di concedere troppo in fase di non possesso. Alla sirena che manda le squadre al riposo i modenesi guidano con sei lunghezze di vantaggio, dando la sensazione di poter rientrare in campo facendo propria la gara. Dopo l’intervallo San Marino reagisce ed inizia a martellare dalla media distanza ricucendo sino al 53-55 che rimanda ogni verdetto all’ultimo parziale. La poca intensità difensiva e la totale assenza di punti segnati in contropiede manifesta tutto il proprio peso nell’ultimo quarto dove il Titano effettua il sorpasso e va a chiudere sul 77-70 portandosi a casa l’intera posta in palio.

Per la Psa un buon test in vista dei play out alle porte: si parte Domenica (22/4) con Gara 1 a Fidenza e si replica Domenica 29 Aprile alle “Ferraris”. Eventuale Gara 3 Domenica 6 Maggio sempre nella tana dei fidentini

TABELLINO

Pallacanestro Titano vs Psa Modena 77-70 (21-23; 30-36; 53-55)

Titano: Grassi 15, Zannoni 12, Aglio 15, Sinatra 10, Gamberini 18, Ricci, Calegari, Padovano 2, Galassi 5, Macina. All. Foschi

Psa: Vivarelli, Riccio, Ghedini 7, Tamagnini, Nasuti 2, Pederzini 11, Franko 16, Vicinovic 12, Riguzzi, Basilicò, Stucchi n.e, Cappelli 2. All. Spettoli