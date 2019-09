National Volley Cup, ricco antipasto stagionale con il torneo di Mirandola

I campioni d’Italia e d’Europa Volley Lube, e poi Trentino Volley, Bluvolley Verona e i Lupi Santa Croce. Il progetto SportMore è pronto a portare nel Modenese il meglio del volley italiano e internazionale, un altro spettacolare quadrangolare - oltre a quello previsto in contemporanea a Sassuolo - programmato per venerdì 11 e sabato 12 ottobre alla presenza in campo delle stelle più brillanti sotto rete. La duplice rassegna, ribattezzata “Gruppo Ponzi investigazioni International volley cup” e “Gruppo Ponzi investigazioni National volley cup”, si presenta come un gustoso antipasto della Superlega e della A2, un evento di richiamo nazionale, competizioni delle quali costituirà de facto le prove generali a una settimana dal via dei campionati.

Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – National volley cup Città di Mirandola” avrà luogo al Palazzo dello sport “Marco Simoncelli” di via Dorando Pietri, dove si fronteggeranno alcuni tra i sodalizi più titolati della pallavolo italiana: le due superpotenze Volley Lube e Trentino Volley, oltre a Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce. La formula degli scontri non varia: la prima partita, alle 17.45 di venerdì 11, vedrà di fronte Lube Volley e Lupi Santa Croce; a seguire, verso l’orario di cena, la contesa tra Trentino Volley e Bluvolley Verona. Sabato avranno luogo la finale per il terzo posto tra le sconfitte (alle 14.45) e quindi successivamente lo scontro tra le due vincitrici per la prima piazza (a seguire).

I BIGLIETTI - Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere a: il posto unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento per due giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I biglietti si possono acquistare prenotandoli via mail all’indirizzo info@sportmore.it, con ritiro dei tagliandi direttamente nei palasport di riferimento. Per il torneo di Mirandola inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a Mirandola. Sono inoltre allo studio sconti per gli abbonati dei otto club presenti nei due tornei.