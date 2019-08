Torino Sassuolo 2 - 1 | L'ex Zaza fa doppietta, neroverdi sconfitti

Parte con una sconfitta il campionato del Sassuolo che demerita soprattutto nel primo tempo, ma fa anche vedere buone cose e mette in mostra alcuni giocatori su cui puntare per il prosieguo della stagione. Segna e raddoppia Zaza, poi Caputo accorcia le distanze, ma la rimonta non riesce ai neroverdi.

IL MATCH - Parte bene il Torino che si fa subito vedere con un paio di buone occasioni nei primissimi minuti. Poi al 14' arriva il vantaggio dei padroni di casa firmato dall'ex Zaza che salta molto alto e di testa infila in rete un bel cross di Ansaldi. Colpevole la difesa neroverde che lascia l'attaccante del Torino tutto solo in mezzo all'area. Ancora Zaza di testa al 20' ci prova, ma viene disturbato da Ferrari che lo costringe a sbagliare mira. Prova una reazione timida il Sassuolo al 25' quando Traorè dalla distanza cerca di sorprendere Sirigu, ma non trova la porta. Incredibile De Silvestri al 32', al termina di una bella azione corale colpisce di testa a pochi passi dalla porta, ma il pallone esce dal palo opposto di pochissimo. Grande recupero di Ferrari in scivolata su Belotti che era partito solo e in velocità verso la porta. Il 'Gallo' poi rimane a terra per un colpo subito nel contrasto. Buona parata di Consigli al 42' che ad un tiro di De Silvestri dalla destra al termine di un bel contropiede del Torino. Esagera Caputo al 44' quando prende palla nella metà campo neroverde e in velocità arriva nei pressi dell'area avversaria, poi invece di passare al compagno libero che aveva seguito l'azione, cerca il tiro, ma non riesce a dare la potenza necessaria e Sirigu para. Tentativo di Locatelli nei minuti di recupero da fuori area, ma il tiro è troppo debole. C'è tempo anche per il primo tiro di Boga che termina di poco fuori dal palo. Nella ripresa segna subito Zaza, ma il gol viene annullato per fuorigioco confermato anche dal VAR. Miracolo di Sirigu che riesce a deviare con la punta delle dita un bel tiro di Obiang. Al 55' arriva il raddoppio del Torino e la doppietta di Zaza che in maniera fortunata e casuale devia un tiro di Belotti che cambia traiettoria e spiazza Consigli. Al 69' accorcia le distanze Caputo che in tap-in manda in rete un pallone che Boga aveva calciato sul palo. Prova a spingere per cercare il pareggio ora il Sassuolo, ma non c'è più tempo.

TORINO: Sirigu; Bonifazi (67' Djidji), Bremer, Izzo, De Silvestri, Baselli (80' Meitè), Rincon, Lukic, Ansaldi (46' Aina); Zazi, Belotti. A disp.: Gemello, Rosati, Singo, Berenguer, Parigini, Millico, Rauti. All.: Walter Mazzarri

SASSUOLO: Consigli; Toljan (67' Muldur), Marlon, Ferrari, Rogerio (46' Peluso); Bourabia, Obiang, Locatelli (81' Raspadori); Traorè; Boga, Caputo. A disp.: Pegolo, Russo, Goldaniga, Gravillon, Tripaldelli, Mazzitelli, Duncan, Djuricic, Brignola. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Fabbri

RETI: 14', 55' Zaza, 69' Caputo

NOTE: ammoniti Marlon, Ansaldi, Bremer, Bourabia Sirigu, Obiang, Zaza.