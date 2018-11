Calcio giovanile, al via la 24 esima edizione del Torneo Boldrini

Appuntamento a sabato 24 novembre per il calcio di inizio del 24° Torneo Boldrini, il torneo di calcio giovanile in piena tradizione CSI che proprio in questi giorni ha aperto le iscrizioni con l’obiettivo di superare le cifre record della scorsa edizione. Il Torneo Boldrini, organizzato nella sua 24esima edizione dal Centro Sportivo Italiano – comitato provinciale di Modena - rappresenta una delle più importanti manifestazioni sportive nel panorama regionale, senza eguali in termini di adesione, efficienza delle strutture e coinvolgimento dei ragazzi. Sono attesi quasi 4.000 bambini, se si guardano le edizioni precedenti, di età compresa tra i 6 e i 17 anni che da fine novembre a febbraio (con la consueta pausa natalizia) giocheranno all’interno di circa 35 strutture sportive – tra campi da calcio a 7 e palestre – diffuse su tutto il territorio provinciale, da Finale Emilia fino alla montagna. Lo scorso anno il torneo di calcio giovanile ha raggiunto cifre record: 340 squadre partecipanti, per un totale di 3.800 bambini.

"Il torneo Boldrini – sottolinea Mattia Bortolotti nuovo responsabile della commissione calcio CSI Modena - da qualche anno ormai è il punto di riferimento per l'inverno di molte società del panorama modenese e ultimamente anche squadre delle provincie limitrofe stanno partecipando con più frequenza. Questo rende sempre più prestigioso quello che è diventato a tutti gli effetti uno dei tornei più grandi di tutto il Nord Italia. Inizialmente, 24 anni fa, nacque come torneo riservato alle categorie più grandi e solo per il calcio a 5, la forza negli anni è stata proprio quella di adattarsi e modificarsi andando incontro alle esigenze delle nostre società sportive, che ringraziamo per la fiducia che continuano a riporre in noi ogni anno."

Si giocherà tutti i week end con il coinvolgimento delle seguenti categorie: per il calcio a 5 (in palestra) categorie Baby (nati negli anni 2012 e successivi), Under 8 (nati negli anni 2011 e successivi), Primi Calci (negli anni 2010 e successivi), Under 10 (nati negli anni 2009 e successivi), Pulcini (nati negli anni 2008 e successivi), Under 12 (nati negli anni 2007 e successivi), Esordienti (nati negli anni 2006 e successivi), Under 14 (nati negli anni 2005 e successivi); per il calcio a 7 (all’aperto, su campo sintetico) Under 8 (nati negli anni 2011 e successivi), Primi Calci (nati negli anni 2010 e successivi), Under 10 (nati negli anni 2009 e successivi), Pulcini (nati negli anni 2008 e successivi), Under 12 (nati negli anni 2007 e successivi), Esordienti (nati negli anni 2006 e successivi), Under 14 (nati negli anni 2005 e successivi), Giovanissimi (nati negli anni 2004 e successivi), Allievi (nati negli anni 2003 e successivi), Allievi Sperimentali (nati negli anni 2002 e successivi), Juniores (nati negli anni 2001 e successivi).

Il Torneo Boldrini è dedicato all’ing. Lino Boldrini, che fu Presidente Provinciale del C.S.I. Modena per un ventennio, Consigliere Nazionale, dedicò la propria vita al servizio dei giovani, si occupò della loro educazione sportiva e forgiò una lunga schiera di giovani collaboratori che ancora oggi sono impegnati attivamente all’interno dell’Associazione.