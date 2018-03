Tannistavolo, circa 150 atleti in gara a Manzolino

Il tennistavolo regionale continua a proporre iniziative allo scopo di avvicinare sempre più giovani alla disciplina olimpica, ma anche sempre più ragazze, visti i numeri in crescita a livello nazionale. A tal proposito l'attivissima Fitet regionale ha organizzato per domenica 4 marzo un importante appuntamento pongistico nella splendida struttura di Manzolino, in provincia di Modena, dove scenderanno in campo i giovani, in una competizione alla quale si sono iscritti la bellezza di 105 atleti; una tappa del campionato a squadre di Serie C Femminile, e il tanto atteso Ping Pong Kid's, la fase regionale di questo speciale torneo riservato ai migliori pongisti della regione, al quale prenderanno parte 13 parecipanti selezionati.

Partiamo con il torneo giovanile, che prevede dieci categorie: singolo maschile giovanissimi (15 iscritti), singolo femminile giovanissimi (8); singolo maschile ragazzi (14); singolo femminile ragazzi (4); singolo maschile allievi (21); singolo femminile allievi (2); singolo maschile juniores (16); singolo femminile juniores (4); singolo promozionale under10 (9); singolo promozionale under14 (12).

Il campionato a squadre di Serie C femminile ospita invece il concentramento di ritorno che prevede quattro formazioni in gara: Maior, Nettuno, Vittorino da Feltre, Fortitudo si contenderanno infatti l'accesso al campionato nazionale della prossima stagione.

Chiudiamo con la fase regionale del Ping Pong Kid's, con appunto 13 partecipanti impegnati nelle varie sfide: singolo maschile categoria1 (7 atleti); singolo femminile categoria1 (3 atleti); singolo maschile categoria2 (2 atleti); singolo femminile categoria2 (1 solo atleta). Il ping pong kid's è una manifestazione ludo-motoria attitudinale nella quale vengono selezionati, attraverso alcune prove, i migliori pongisti della regione Emilia Romagna che poi parteciperanno alla fase nazionale di Terni.