Itas Trentino-Leo Shoes Modena 1-3 | Colpo grosso gialloblu in casa di Trento

Ottava giornata di ritorno in programma domenica sedici febbraio alle 20:30: un orario insolito per un grande classico del volley italiano, Trento-Modena di scena alla BLM Group Arena di Trento. I padroni di casa sono sempre avversario tostissimo per gli emiliani e sono reduci da due vittorie con Milano e Padova, quest’ultima al tie-break. I trentini sconfissero a fine 2019 i ragazzi di Andrea Giani. Modena continua a vincere e si è aggiudicata pure i quarti di Coppa CEV, che si giocheranno contro l’Ajaccio a fine mese.

Gli arbitri della gara sono i signori Armando Simbari e Dominga Lot.

LE FORMAZIONI :

Trento: 9) Giannelli, 7) Vettori, 2) Russell, 18) Cebulj, 11) Candellaro, 20) Lisinac, 10) Grebenikov. All. Angelo Lorenzetti.

Modena : 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 15) Bossi, 12) Holt, 7) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 20-25 Modena : subito ritmi elevati Bednorz timbra il primo punto della gara. Anderson ace vincente 2-0 Modena. Russell in banda 2-1. Lisinac ace 2-2. Muro di Bednorz 4-3 Modena. 5-3 Anderson pipe imperiosa a punteggio, Modena conduce. Holt errore a servizio 6-4. Bossi mura Candellaro 8-4 Modena. 9-5 Bossi al centro sicuro di sé. 10-5 Bossi muro compatto. 10-6 Zaytsev murato dall’ex Luca Vettori. 11-7 Candellaro batte a rete debolmente. 12-9 Christenson batte a rete, Trento resta in scia. 13-9 gran schiacciata di Anderson. 11-13 distrazione in attacco gialloblu, Trento si avvicina. Russell incisivo 14-12. Bossi letale al centro 16-12 Modena. Bednorz in banda 17-13 Modena. Cebulj spiazza la difesa emiliana 17-14. Entra Salsi, che batte out 17-15. Vettori ha la meglio su Anderson 19-16 Modena. Bednorz murato da Giannelli con l’aiuto del nastro 19-17. 20-18 Holt puntuale al centro. Trento impreciso in attacco 21-18. 23-18 Bednorz mura Vettori. Holt batte out 24-20 Modena. 25-20 Bednorz chiude il primo set.

Secondo set 25-21 Trento : Holt murato da Lisinac 1-0 Trento. Trento raddoppia al centro. Vettori in gran spolvero 3-0. Zaytsev muratissimo da Giannelli 4-0. Lo Zar si sblocca 4-1. Cebulj errore a servizio 5-3 Trento. Anderson pipe imperiosa 6-4 Modena resta in scia. Bossi al centro in gran serata 7-5. Punto in banda dello Zar 8-6, set equilibrato. 9-7 Anderson sicuro di sé. Russell bella pipe 10-7 Trento. 10-9 Bednorz porta Modena vicinissima a Trento. Cebulj errore in banda 10-10. Zaytsev in banda 11-11. Russell chiude una bellissima azione 13-12 Trento. Errore a servizio di Giannelli 13-13. Bossi mura Russell 14-13 Modena. Muro vincente a muro 15-14 Modena. Candellaro batte in modo grossolano 16-15 Modena. Vettori punto deciso e puntuale 17-16 Trento. 18-16 Anderson diagonale out di poco. Russell in pipe 19-16. 20-17 Lisinac al centro vincente. 21-18 Russell strepitoso in banda. 23-19 Trento si avvicina al 1-1. Giannelli batte a rete 23-20. Cebulj segna il punto del set 25-21 Trento.

Terzo set 25-27 Modena : Anderson al termine di una bellissima azione pipe 1-0. Errore a servizio Modena 1-1. Bednorz mura Cebulj 3-2 Modena. 4-3 Bednorz gran bel diagonale. Errore a servizio di Trento 5-4 Modena. Zaytsev a segno per il 6-5 modenese. Holt al centro 7-6 Modena. Anderson ha la meglio su Vettori 8-6. Candellaro impreciso 9-6 Modena. Disattenzione gialloblu al centro 9-8 Trento torna in scia. Vettori in banda 9-8 si gioca punto-punto. Anderson torna a punteggio 11-9 Modena. 13-10 Zaytsev macina punti, con un ace, Modena conduce. 14-11 Bednorz ha la meglio su Giannelli. Trento si rifà sotto con un bel muro di Vettori 14-13 Modena. Anderson vincente 16-14 Modena. Anderson pallonetto vellutato 17-14. Cebulj chiude uno scambio pasticciato 17-16 Modena. Invasione gialloblu 17-17. Zaytsev in banda ha la meglio sul muro di casa 18-17. Giannelli mura Bednorz 19-18 Trento. Un po’ di nervosismo al servizio 20-20, equilibrio. 21-20 Bossi chiude un’azione strepitosa, Modena conduce. 22-21 Zaytsev in stato di grazia. 23-22 ace di Giannelli. Anderson si rifà subito 23-23. Trento spreca il primo set point 24-24. 27-25 Zaytsev chiude un grandissimo terzo set.

Quarto set 22-25 Modena : il set comincia con un muro trentino 1-0. Errore a servizio 1-1. Inizio di set nervoso 2-2. 3-2 Zaytsev ace imperioso. Bossi al centro vincente 4-3 Modena. Errore a servizio di Trento 5-5. Si gioca sull’errore punto 6-6. Anderson pipe imprecisa 9-7 Trento. 10-7 errore dello Zar il nastro è trentino. Entra Kaliberda. 10-9 ace di Holt e Modena si riavvicina ai padroni di casa. Modena pareggia i conti con lo Zar 10-10. Zaytsev mattatore 11-11 si gioca punto-punto, un’ottima pallavolo. Kaliberda chiude una bella difesa modenese 12-12. Anderson a punteggio 13-12 Modena. Trento errore a servizio 14-13 Modena. Christenson muro vincente 15-13. Holt al centro 16-14 Modena. Kaliberda a punteggio 17-15 Modena. Lisinac al centro 17-16 Modena. Zaytsev in banda mette a segno il 19-16 gialloblu. Ace Trento 19-18, Trento resta in scia con Cebulj. Ace dello Zar 21-18 Modena. Lisinac ace vincente 21-20 Modena. Zaytsev errore in banda 21-21. Trento in battuta pesta la riga 22-21 Modena. 23-21 Bossi al centro. 24-21 Vettori erroraccio in diagonale, match point Leo Shoes. 25-22 Giannelli batte a rete e Modena espugna Trento da punteggio pieno 3-1.

LE PAGELLE - MODENA 8

Christenson 8, Zaytsev 9, Bednorz 7,5, Anderson 7, Bossi 8, Holt 7, Rossini 7.

INGRESSI: Salsi 6, Kaliberda 6,5

Andrea Giani 8

Foto Modena Volley

