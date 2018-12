Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena Volley 3-1 | Vittoria netta di Trento, Kovacevic strepitoso

La dodicesima giornata di Superlega vede in programma la grande classica del volley italiano, Trento-Modena, alle ore 18:00 in quel di Trento. Quest’anno Modena ha già vinto contro Giannelli e compagni, a Perugia in Coppa Italia. Trento è fresca del titolo di Campione del Mondo per club e vuole continuare il buon momento. Modena ha vinto le ultime tre con Vibo, Monza e Siena, quest’ultima faticando non poco al Pala Panini.

L’arbitro della gara è il signor. Cesare. Ecco i sestetti. Trento: Giannelli, Russel, Vettori, Kovacevic, Candellaro, Lisinac, Grebennikov. All. Lorenzetti. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 26-24 Modena : Kovacevic in banda subito decisivo 1-0 Trento. Kaliberda risponde in pipe 1-1. Il tedesco parte bene, 2-2. Urnaut imita Kaliberda 3-3 equilibrio a inizio gara. Zaytsev porta avanti Modena 4-3. 5-3 Holt mura Russel break gialloblu. Urnaut in partita 7-4 Modena. Kovacevic vincente con il suo mancino letale, 7-6 Modena. Ace Trento 7-7. 9-8 Vettori ha la meglio sul muro di Kaliberda. Kovacevic in banda punto Modena dopo il check. Kovacevic doppio colpo in banda 10-11. 12-11 azione straordinaria, ha la meglio la squadra di Lorenzetti, ottimi attacchi e difese. Anzani al centro 13-12 Modena. 14-13 Trento, Kaliberda out in banda. Kovacevic batte a rete pareggio. Holt al centro 15-15. Russell diagonale difficilissima out 17-16 Modena. Kaliberda ace vincente 18-16 Modena. 19-16 Urnaut murissima l’attacco dei padroni di casa. Kovacevic murato dalla difesa emiliana 20-17 Modena. Kovacevic si rifà sotto 20-19 Modena. 21-19 Urnaut ancora decisivo. 21-21 ace Giannelli. Urnaut batte a rete 22-22. Kaliberda murato 23-22 Trento. 24-23 erroraccio trentino, set point Modena. Entra Pierotti. 24-24 vantaggi. 26-24 muro di Christenson 1-0 Modena si va al secondo set.

Secondo set 25-23 Trento : Urnaut in banda 1-0 Modena. Errore a servizio Modena 1-1. Kaliberda 2-1 in pipe. Anzani al centro preciso 3-1 break gialloblu. 4-3 Russell vincente Trento avanti. Errore a servizio dei padroni di casa 5-4, Modena c’è ! Ace Zaytsev tramite il nastro 5-5. 6-5 Kovacevic pipe incredibile, sempre letale l’ex Modena. 7-6 Trento, Russell scardina muro gialloblu. 8-7 azione spettacolare, errore di Kovacevic, partita entusiasmante in quel di Trento. 9-8 ace di Candellaro, nulla può la difesa canarina. 10-9 Modena, Kovaccevic errore. 11-9 Zaytsev muro devastante nei confronti di Uros. Zaytsev in banda 12-11 Modena. 13-12 Kovacevic batte out. Candellaro approfitta di un’ indecisione gialloblu, set equilibrato 14-13 Trento. Lisinac batte a rete 15-14 Trento, Modena sul pezzo. Ace Zaytsev 15-15 nulla può la difesa trentina. Giannelli mura l’attacco gialloblu. Entra Bednorz. Zaytsev vincente 17-17 equilibrio. 18-18 errore a servizio Trento. Holt batte out 19-19. 20-19 punto importante dello Zar. Anzani mura Kovacevic. 21-20 Lisinac mura l’attacco gialloblu. 22-20 Urnaut puntuale e letale. Vettori vincente 22-22 equilibrio sul finale. Uros ace vincente 23-22 Trento. 24-22 ace doppio Kovacevic. Anzani al centro 24-23 Trento. Pierotti. 25-23 invasione Modena a muro 1-1, si va al secondo set.

Terzo set 25-23 Trento : Christenson batte a rete 1-0 Trent. Urnaut fa 1-1. Kaliberda erroraccio in banda 3-1 brek dei trentini. Vettori in banda 4-2 Trento. 4-4 Kovacevic invasione Trento. 6-4 ace Kovacevic, battuta vellutata. 7-4 Russell in banda Trento vuole allungare su Modena. 8-5 Russel la appoggia comodo, Modena spiazzata. 10-5 Kovacevic pipe clamorosa, Modena annichilita. Candellaro al centro in scioltezza 11-6, padroni di casa girano bene ! 12-6 Zaytsev brutto errore in banda, out di molto. 13-7 Russell punto stratosferico in banda, Rossini non può nulla. 14-8 Kaliberda in banda, invasione di Giannelli, Modena prova a restare nel set. 16-9 Holt murato al centro, attacco debole. 17-10 Russell in crescita fa punto, ottimo set per lui. 18-12 Holt al centro. 18-13 ace di Holt. 19-13 Zaytsev vincente in banda. 19-15 Russell errore di poco, Modena non molla orgoglio gialloblu. 20-17 Urnaut diagonale vincente, Modena resta in scia. 21-18 errore a servizio di Urnaut. In campo Pierotti. 22-20 Kovacevic errore in banda. 23-21 Zaytsev di potenza in banda. 24-21 Zaytsev in banda out. 24-22 Urnaut in banda ha la meglio sul muro trentino. 24-23 Zaytsev devastante in banda. 25-23 Trento, 2-1 per Giannelli e compagni, si va al quarto set.

Quarto set 25-20 Trento : Vettori in banda 1-0 Trento nel quarto set. Urnaut fa 1-1. Anzani al centro 2-2 sempre puntuale. Anzani murato da Giannelli 4-2 break dei padroni di casa. Kaliberda in banda vincente 5-3 Trento. Anzani batte a rete 6-3. Zaysev muratissimo dopo uno scambio bellissimo 7-4 Trento, Modena parte male nel quarto set. Kovacevic batte a rete 7-5. Urnaut vincente in banda 8-6, obbiettivo provare di raggiungere il tie break. Candellaro vincente al centro 10-7, Modena fatica. 11-8 trentini vincenti in banda, con un po’ di fortuna. 12-8 Giannelli annulla Anzani, Trento margine di vantaggio che da fiducia. 13-9 Kovacevic vincente per l’ennesima volta. Entra Bednorz. 15-10 Kovacevic in banda, Modena non può nulla ! Bednorz a reta in battuta 16-11. 17-12 Trento Russell vincente in banda, Modena gira tutto storto. Vettori batte alle stelle 18-13 Trento. 19-13 Vettori si rifà subito, set compromesso. 19-15 Anzani al punto consolatorio. Russell vincente 20-15 Trento. Bednorz in banda 21-17 Trento. Entrano Keemink e Pinali. 22-18 Pinali vincente, sempre presente quando chiamato in causa. Holt pallonetto out, 23-18. 24-19 Holt errore a servizio. 24-20 Pinali vincente. 25-20 Russell chiude la partita Trento batte Modena 3-1, nulla da fare per i ragazzi di Julio Velasco, Trento corazzata.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5,5 ; Zaytsev 6,5 ; Urnaut 5,5 ; Kaliberda 5 ; Anzani 6,5 ; Holt 5 ; Rossini 5

INGRESSI: Pierotti 5,5 ; Bednorz 5 ; Van Garderen s.v ; Keemink s.v ; Pinali 6

Velasco 5