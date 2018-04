Marco Montanatari di Thriatolon Modena vince il "mezzo Ironman" Lido di Volano

Sabato 14 aprile si è svolto a Lido di Volano (Fe) "Irondelta di Primavera" sulla distanza del mezzo IronMan: 1,9km di nuoto, 90km di bici e 21km di corsa con la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia. La ModenaTriathlon si è presentata ai nastri di partenza con 9 atleti che si sono dimostrati all’altezza di una gara così lunga e impegnativa: Marco Montanari si è classificato 11° assoluto con un tempo strepitoso (4h14’14”) 1° categoria M2.

Ecco i risultati degli altri atleti che hanno tagliato il traguardo: Finelli Marcello 19° assoluto in 4h19’51” (4° cat. M1!), La Gioia Luca 21° assoluto in 4h19’59”, Corradi Matteo 55° assoluto in 4h32’24”, Strozzi Enea 120° assoluto in 4h48’51”, Pivetti Claudio 142° assoluto in 4h53’29”, Ricardi Andrea 144° assoluto in 4h53’53”, Vandelli Giorgio 191° assoluto in 5h04’25”, Fratucello Christian 245° assoluto in 5h19’55”.