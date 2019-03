Sci, sul podio bolognese del Trofeo Audi Zentrum trionfano i modenesi

Il 9 e 10 marzo 2019 al Corno alle Scale si sono disputate le gare conclusive del Circuito Natura Nuova Trofeo Audi Zentrum Bologna. Un Gigante sulla pista Tomba 2 e uno Slalom su quella dello Stadio omonimo, per designare sci club e piccoli campioni di questo circuito. Doppiamente campioni, dato l'impegno che queste due giornate, con un meteo decisamente avverso, hanno richiesto. Una due giorni organizzata dallo Sci Club Val Carlina, che qui è di casa, con premiazioni e rinfresco nella piazza principale di Vidiciatico. All'organizzazione hanno partecipato anche la Pro Loco e gli albergatori della località che ha ospitato molti degli atleti partecipanti con i loro allenatori per tutto il fine settimana.

Il Gigante di sabato 9 ha visto primeggiare lo Sci Club Riolunato, che ha visto sul podio il maggior numero di atleti, sul secondo gradino il Sestola e, al terzo posto, i padroni di casa, il Val Carlina. Lo Slalom di domenica ha determinato la rivincita del Sestola con il Riolunato scivolato al secondo gradino. Terzo posto per il Frignano Ski Team.

A causa di un meteo dichiaratamente ostile la gara è stata ritardata e solo dopo alcuni sopralluoghi da parte degli organizzatori e degli allenatori, confermata. Nonostante vento e nebbia e pioggia era necessario essere certi di poter garantire la sicurezza degli atleti che, eccezionalmente, hanno raggiunto il cancelletto di partenza a piccoli gruppi, scortati da allenatori e genitori con gli sci ai piedi, in modo da non obbligarli a stare al freddo più del necessario. Baby e Cuccioli si sono messi alla prova su due percorsi diversi: a pali corti per i primi, a pali alti per i secondi, ma sempre sulla stessa pista.

Tutti hanno dimostrato di essere ampiamente all’altezza della situazione e hanno affrontato la prova con estrema determinazione, tanto che, al di là dei risultati dei singoli, tutti sono stati accolti da un applauso caloroso e possono considerarsi vincitori.

PODI di sabato 9 marzo:

Baby 1 femminile: 1 EMMA SIRELLI sc Schia, 2 VERONICA BURCHI Sci Sestola,3 AURORA GHERARDINI Val Carlina

Baby 1 maschile:1 GIANMARCO SQUILLANTE sc Montenuda, 2 LEONARDO SOLA sc Riolunato, 3 GREGORIO DEGLI ESPOSTI MAZZONI sc Tutto Bianco

Baby 2 femminile: 1 SOFIA BRIZZI sc 21, 2 AMELIA BERGONZI sc Schia, 3 ROMINA CHIARUGI sc Frignano Ski team

Baby 2 maschile: 1 ELIA GASPERINI sc Tutto Bianco, 2 TOMMASO PANETTIERI sc Montenuda, 3 FILIPPO GIORGIONE sc Riolunato

Cuccioli 1 femminile: 1 CARLOTTA VENERA sc Riolunato, 2 EMMA GUGLIELMI sc Val Carlina, 3 GRETA LENZINI sc Fanano 2001

Cuccioli 1 maschile: : 1 e 2 MIRKO MASETTI sc Frignano Ski Team e ALBERTO BARTOLINI sc 21, a pari merito con il tempo di 47.48, 3 ANDREA SANCASSANI sc Riolunato

Cuccioli 2 femminile: 1 GLORIA MILANI sc Riolunato, 2 MARGHERITA SACCARDI sc Schia , 3 VIOLA ADANI sc Sestola

Cuccioli 2 maschile: 1 ANDREA PASSINO sc Riolunato, 2 FILIPPO CATANIA sc Val Carlina , 3 TOMMASO MEINI sc Riolunato

PODI di domenica 10 marzo:

Baby 1 femminile: 1 FRANCESCA MORSIANI sc Tutto Bianco, 2 VERONICA BURCHI sc Sestola, VIOLA ORLANDINI sc Montenuda

Baby 1 maschile: 1 GABRIELE FERRARI sc Sestola, 2 LEONARDO SOLA sc Riolunato, GIANMARCO SQUILLANTE sc Montenuda

Baby 2 femminile: 1 SOFIA BRIZZI sc 21, , 2 MARTA FIOCCHI sc Val Carlina sc Val Carlina, 3 SARA PRANDINI sc Frignano Ski Team

Baby 2 maschile: 1 ELIA GASPERINI sc Tutto Bianco, 2 NICOLA QUERCIAGOSSA sc Sestola, 3 PIETRO SIMONETTI sc Riolunato

Cuccioli 1 femminile: 1 EMMA LENZINI sc Val Carlina, 2 ALICE BIANCHI sc Cerreto Lago, 3 MATILDE PIAZZA sc 21

Cuccioli 1 maschile: 1 MIRKO MASETTI sc Frignano Ski Team, 2 ANDREA SANCASSANI sc Riolunato, 3 LEONE DEGLI ESPOSTI sc Tutto Bianco

Cuccioli 2 femminile: VIOLA ADANI sc Sestola, MARGHERITA SACCARDI sc Schia , GLORIA MILANI sc Riolunato

Cuccioli 2 maschile: 1 ALESSANDRO TINTORRI sc Sestola, 2 FRANCESCO BACCHELLI sc Fanano 2001, 3 GABRIELE D’ARPE sc Fanano 2001

Gallery