Il Trofeo Biolchini Formaggi chiude la stagione agonistica sulle nevi del Cimone

Lunedì 2 aprile: Trofeo Biolchini Formaggi. Tradizionale gara provinciale di Slalom Gigante sulla pista Direttissima Paletta del Comprensorio del Cimone disputata da tutte le categorie, dai Master ai Baby. Al termine della gara dei Veterani e delle categorie dei Giovani e degli Allievi, che partivano dalla parte più alta della pista, è stato dedicato uno spazio ai Super Baby. Si tratta di atleti davvero giovanissimi, nati nel 2010 e nel 2011, che si sono messi alla prova tra le porte senza però venire cronometrati per una decisione dei Giudici di Gara in linea con le indicazioni della FISI.

La loro premiazione è avvenuta per mano di Giuliano Razzoli che ha ricordato ai presenti l’importanza di non demordere né arrendersi quando si vuole raggiungere un obiettivo sportivo, a tutte le età. Razzoli ha inoltre parlato del valore del divertimento che non deve mai mancare quando ci si allena, soprattutto quando gli atleti sono dei bambini. Prima delle premiazioni Giuliano Razzoli ha dimostrato poi grande disponibilità rispetto alla curiosità e alle richieste dei bambini. Alle premiazioni era presente anche il presidente del CAE Giulio Campani.

Se lo Sci Club Sestola si aggiudica il gradino più alto del podio nella classifica delle società, seguito al 2° e al 3° posto dal Cimone Ski Team e dallo Sci Club Riolunato (4° Sci Club Fanano 2001, 5° Frignano Ski Team, 6° Sci Club Maranello), la gara ha anche selezionato i campioni provinciali di sci alpino 2018 della nostra Provincia.

Ecco i loro nomi per quanto riguarda le categorie dei veterani e dei giovani: Master D3 femminile: Mariangela Gianni (Sci Club Fiorano), Master D1 femminile: Chiara Pedroni (Sci Club Sestola), Seniores maschile: Alessandro Speranzoni (Sci Club Cimone Ski Team), Master C9 maschile: Corrado Gessani (Sci Club Sestola), Master C8 maschile: Angelo Castelli (Sci Club Maranello), Master B4 maschile: Fabio Orsini (Sci Club Maranello), Master A2 maschile: Alessio Grillini (Sci Club Sestola), Master A3 maschile : Mario Tintorri ( Sestola), Giovani femminile: Claudia Trenti (Sci Club Cimone Ski Team), Giovani maschile: Nicolo Protti (Sci Club Cimone Ski Team).

Ecco invece i Campioni Provinciali U16 e U 14: Allievi: Martina Passino (Sci Club Cimone Ski Team) e Francesco Tiezzi (Sci Club Sestola). Ragazzi: Alice Gori (Sci Club Cimone Ski Team) e Matteo Cavedagna (Sci Club Sestola).

Ma i più acclamati sono stati i campioni delle categorie Cuccioli e Baby che hanno visto lo Sci Club Riolunato aggiudicarsi ben cinque podi su otto (due sono andati allo Sci Club Sestola e uno al Frignano Ski Team). Baby 1: Sara Prandini (Sci Club Frignano Ski Team) e Francesco Giorgione ( Sci Club Riolunato). Baby 2: Carlotta Venera (Sci Club Riolunato) e Andrea Sancassani (Sci Club Riolunato). Cuccioli 1: Viola Adani (Sci Club Sestola) e Andrea Passino (Sci Club Riolunato). Cuccioli 2: Angelica Guerri (Sci Club Sestola) e Diego Contini (Sci Club Riolunato),

Ottimi anche i risultati di molti loro compagni di squadra, come ben si vede nei podi delle categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby. I loro visi sorridenti e abbronzati e la soddisfazione che ne traspare hanno ripagato l’impegno richiesto da questa lunga e bianchissima stagione.

Allievi U16 femminile: Martina Passino (Sci Club Cimone Ski Team), Carlotta De Leonardis (Sci Club Sestola), Valentina Goldoni (Sci Club Sestola)Allievi U16 maschile: Francesco Tiezzi (Sci Club Sestola), Lorenzo Cremonese (Sci Club Sestola), Edoardo Ghedini (Sci Club Sestola).

Ragazzi U14 femminile: Alice Gori (Sci Club Cimone Ski Team), Valentina Bernardi (Sci Club Fanano 2001), Irene Romano (Sci Club Sestola). Ragazzi U14 maschile: Matteo Cavedagna (Sci Club Sestola), Mattia Lapucci (Sci Club Cimone Ski Team), Riccardo Milani (Sci Club Cimone Ski Team).

Baby 1 femminile: Sara Prandini (Sci Club Frignano Ski Team), Romina Chiarugi (Sci Club Frignano Ski Team), Giulia Braccini (Sci Club Riolunato). Baby 1 maschile: Francesco Giorgione ( Sci Club Riolunato), Nicola Tintori (Sci Club Sestola), Jacopo Martinelli (Sci Club Frignano Ski Team).

Baby 2 femminile: Carlotta Venera (Sci Club Riolunato), Greta Lenzini (Sci Club Fanano 2001), Marta Gori (Sci Club Riolunato). Baby 2 maschile: Andrea Sancassani (Sci Club Riolunato), Francesco Pellicone (Sci Club Sestola), Mirko Masetti (Sci Club Frignano Ski Team).

Cuccioli 1 femminile: Viola Adani (Sci Club Sestola), Gloria Milani (Sci Club Riolunato), Marta Santerini (Sci Club Riolunato). Cuccioli 1 maschile: Andrea Passino (Sci Club Riolunato), Tommaso Meini (Sci Club Riolunato), Alessandro Tintorri (Sci Club Sestola).

Cuccioli 2 femminile: Angelica Guerri (Sci Club Sestola), Martina Pirozzi (Sci Club Sestola), Lucrezia Luppi (Sci Club Sestola). Cuccioli 2 maschile: Diego Contini (Sci Club Riolunato), Matteo Seghi (Sci Club Sestola), Ettore Savigni (Sci Club Frignano Ski Team).



Gallery