Trofeo CAE FISI. Lo sci modenese trionfa sulle nevi di Cerreto Laghi

Lo sci alpino regionale dei piccoli atleti si è trovato questo fine settimana sulle nevi di Cerreto Laghi per disputare la terza e quarta prova del Trofeo CAE FISI Audi Centrum Bologna Natura Nuova riservato ai bambini nati tra il 2011 e il 2008. Il trofeo si articola su 6 competizioni che si disputano nelle maggiori località sciistiche dell’Emilia Romagna: il comprensorio del Cimone, quello del Corno Alle Scale e appunto quello del Cerreto.

I piccoli atleti hanno disputato uno slalom e una gimkana in due belle giornate di sole. Le competizioni hanno visto circa 150 bambini partecipanti, pronti a sfidarsi in gare che, pur non tralasciando l’impegno e il contenuto tecnico e agonistico, sono sempre orientate al divertimento e alla promozione tra i più giovani di questo bellissimo sport.

I piccoli della nostra provincia sono preparati da 4 Sci Club che operano sul comprensorio del Cimone con tecnici della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) attenti e preparati: lo Sci Club Sestola, lo Sci Club Riolunato, il Frignano Ski Team e il Fanano 2001.

Ottimi come sempre i risultati ottenuti in questo weekend, lo sci modenese si aggiudica 9 delle 16 competizioni con Alberto Turchi del Fanano con una doppietta (2011), Veronica Burchi del Sestola (2010), Marco Torri (2010), Romina Chiarugi (2009), Jacopo Martinelli tutti del Frignano (2009), Carlotta Venera (2008) del Riolunato e Mirko Masetti (2008) ancora del Frignano vittorioso sia sabato che domenica. Piazzamenti a podio anche per i sestolani Anita Trenti, Caterina Pirazzi, Sara Franci, Leone Barbieri, Gabriele Ferrari, Michele Querciagrossa, per i riolunatesi Francesco Giorgione, Giulia Braccini, Andrea Sancassani e per Giorgia Fulgeri e Greta Lenzini del Fanano. Le gare del circuito si concluderanno sulle nevi del Corno alle Scale dove verranno decretati i vincitori del circuito regionale e i piccoli atleti del 2008 e 2009 qualificati per disputare le finali nazionali del “Criterium Cuccioli” che si svolgeranno a fine stagione a Racines.

Gallery