Sci alpino: il Trofeo Roberto Guerri 2018, una competizione per tutte le categorie

Come da tradizione, le vacanze di Natale sulle piste da sci del Comprensorio del Cimone si sono concluse venerdì 5 gennaio con "il Guerri", che si è svolto sulla pista Direttissima Paletta su tracciato dell'Istruttrice nazionale Barbara Milani e organizzato dallo Sci Club Sestola. La gara è arrivata alla sua 16esima edizione ed è dedicata a Roberto Guerri, giovane sciatore attivo nel volontariato di Sestola, scomparso precocemente nel 2000.

Si tratta di una competizione promozionale di Slalom Gigante aperta a tutte le categorie, dai Master ai Baby a cui partecipano la maggior parte degli sci club dell'Appennino tosco-emiliano. La gara rappresenta, in un certo senso, la conclusione della prima e più intensa fase di allenamenti, quelli fatti durante tutte le vacanze natalizie, quest'anno finalmente con tanta neve e belle piste grazie alle nevicate e al lavoro del Consorzio del Cimone. Inoltre le belle giornate di sole hanno permesso a tutti gli atleti di allenarsi con regolarità.

Peccato che il meteo abbia fatto i dispetti e la giornata della gara non sia stata delle migliori, soprattutto per il forte vento che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per via della possibile chiusura degli impianti che invece hanno funzionato egregiamente. Gli atleti più o meno giovani non si sono comunque persi d'animo e i risultati non si sono fatti attendere poiché tutti hanno potuto dare davvero il meglio di sé.

Ecco le classifiche dei primi 10 delle categorie Baby e Cuccioli.

Baby 1 femminile

1' GIULIA BRACCINI (Riolunato), 2' AMELIA BERGONZI (Schia Monte Caio), 3' MAGALIE D'ARPE (Fanano 2001), 4' SARA PRANDINI (Frignano Ski Team), 5' DILETTA CECCHI (Riolunato), 6' CHIARA MASETTI (Frignano Ski Team), 7' CATERINA SILVAGNI (Sestola), 8' ELEONORA VALDISERRI (Tutto Bianco), 9' SARA CIRELLI (Riolunato), 10' BIANCA CUOGHI (Sestola).

Baby 1 maschile

1 ' FRANCESCO GIORGIONE (Riolunato), 2' FILIPPO GIORGIONE (Riolunato), 3' NICOLA TINTORI (Sestola), 4' JACOPO MARTINELLI (Frignano Ski Team), 5' ELIA GASPERINI (Tutto Bianco), 6' NICOLA QUERCIAGROSSA (Sestola),

7' MANUEL PELLEGRINI (Sestola).

Baby 2 femminile

1' EMMA GUGLIELMI (Val Carlina), 2' MARIALUCE BARGIONI (Academy School), 3' GINEVRA RICCI (Academy School), 4' GRETA LENZINI (Fanano 2001), 5' IRENE BOSELLI (Sestola), 6' LETIZIA FEDONE (Riolunato).

Baby 2 maschile

1' MIRKO MASETTI (Frignano Ski Team), 2' RICCARDO ROSSI (Schia Monte Caio), 3' ANDREA SANCASSANI (Riolunato), 4' EDOARDO GRONDELLI (Schia Monte Caio), 5' FRANCESCO PELLICONE (Sestola), 6' JACOPO RODOLFI (Fanano 2001), 7' RICCARDO CAPPELLINI (Sestola), 8' ALESSANDRO BERNARDI (Fanano 2001), 9' JACOPO BENIGNI (Sestola), 10' GABRIEL FRANCIS ANTONINI (Tutto Bianco).

Cuccioli 1 femminile

1' GLORIA MILANI (Riolunato), 2' MARGHERITA SACCARDI (Schia Monte Caio), 3' VIOLA ADANI (Sestola), 4' ELEONORA SARDU (Val Carlina), 5' GIULIA CARAVITA (Val Carlina), 6' SOFIA PRANDINI (Frignano), 7' IRENE TURCHI (Schia Monte Caio) 8' FIAMMA BERTINI (Academy School), 9' SARA DEL SOLDATO (Corno alle Scale), 10' ALICE GIULIANINI (Corno alle Scale).

Cuccioli 1 maschile

1' ANDREA PASSINO (Riolunato), 2' TOMMASO MEINI (Riolunato), 3' MATTIA MODESTI (Val Carlina), 4' ALESSANDRO TINTORRI (Sestola), 5' GABRIELE D'ARPE (Fanano 2001), 6' FILIPPO CATANI (Val Carlina), 7' FRANCESCO BACCHELLI (Fanano 2001), 8' VITTORIO COSTELLA (Academy School), 9' ALESSANDRO BIANCONI (Sestola), 10' MATTEO CUOGHI (Frignano Ski Team).

Cuccioli 2 femminile

1' ANGELICA GUERRI (Sestola), 2' CECILIA ZUCCARINI (Riolunato), 3' MARTINA PIROZZI (Sestola), 4' CHIARA CAVALLINI (Riolunato), 5' LUCREZIA LUPPI (Sestola), 6' GIORGIA FIOCCHI (Val Carlina), 7' GIADA SIMONI (Academy School), 8' CLARA COLZI (Academy School), 9' ELEONORA TOSCA (Riolunato), 10' GAIA MINELLI (Sestola).

Cuccioli 2 maschile

1' MATTEO SEGHI (Sestola), 2' PIERFRANCESCO QUARENGHI (Sestola), 3' FEDERICO SQUERI (Schia Monte Caio), 4' LEONARDO GIORGIONE (Riolunato), 5' DIEGO CONTINI (Riolunato), 6' ALESSANDRO ZECCHINI (Fananno 2001), 7' ANDREA TESINI (Fananno 2001), 8' LORENZO MARTINI (Academy School), 9' JACOPO MARIA BALBONI (Sestola), 10' GIULIO PINI (Riolunato).

Ed infine i podi delle altre categorie.

Master D femminile

1' CHIARA PEDRONI e 2' FRANCESCA MORSELLI (entrambe del Sestola)

Per la categoria Giovani/ Seniores femminile un podio tutto Cimone Ski Team con

1' FRANCESCA PARTESOTTI, 2' EVA GORETTI e 3' SOFIA TOCCAFONDI.

Giovani/Seniores maschile

1' LUCA POLETTI (Cimone Ski Team).

Master C maschile

1' CORRADO GESSINI, 2' FABIO MAIDA entrambi del Sestola e 3' ENRICO VOLANTE (CUS Parma).

Master B maschile

1' LEONARDO BARTOLI, 2' FRANCESCO GOLDONI del Sestola e 3' LORENZO D'ARPE del Fanano.

Master A maschile

1' MARIO TINTORRI e 2' GIULIANO GELBMANN entrambi del Sestola.

U14 ragazzi femminile

1' VIRGINIA BIAGIOTTI (Val Carlina), 2' ALICE GORI (Cimone Ski Team) e 3' IRENE ROMANO (Sestola).

Un secondo podio tutto Cimone Ski Team per le categorie U14 ragazzi maschile con 1' FRANCESCO PASSINO, 2' RICCARDO MILANI e 3' ANDREA POLETTI.

U16 allievi femminile: 1' MARTINA PASSINO (Cimone Ski Team), 2' FRANCESCA LEONI (Sestola) e 3' CHIARA RONDELLI (Cimone Ski Team).

U16 allievi maschile

1' FRANCESCO TIEZZI (Sestola), 2' LORENZO CREMONESE (Sestola) e 3' EDOARDO GHEDINI (Cimone Ski Team).

