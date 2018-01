Sci, i piccoli campioni alla prima tappa del trofeo Natura Nuova

Quello di sabato 13 e domenica 14 gennaio è stato primo fine settimana, sull’Appennino tosco-emiliano, di gare ufficiali CAE FISI di sci alpino aperte agli atleti più giovani. Durante le passate vacanze di Natale non hanno certo oziato, questi Pulcini dello sci (atleti dagli 8 agli 11 anni). Allenamenti quotidiani divertendosi sulla neve fresca e qualche garetta promozionale per “riprenderci la mano” anzi, le gambe. E ora sono pronti a lanciarsi tra i paletti, a sfiorarli e colpirli e “Hai visto come li prendo?”. Alla partenza, come all’arrivo tutti tifano tutti in un incoraggiamento a cui nessuno sfugge, e lo stesso lungo il tracciato, dove ciascun genitore non risparmia complimenti e incoraggiamenti, perché sono tutti bravi, questi Pulcini, e tutti meritano un applauso.

Il Circuito Regionale Natura Nuova - Audi Centrum Bologna prevede 3 week-end di gare: sei sfide in tre comprensori diversi dell’Appennino. Prima tappa sabato 13 e domenica 14 gennaio, con il 3° Trofeo Porrettana Gomme. La sede prescelta per le prime due giornate di sfide è il Corno alle Scale, Bologna, dove le squadre degli Sci Club sabato 13 gennaio hanno affrontato una Gimkana. Una tipologia di gara, particolarmente divertente, pensata per gli atleti più giovani nella quale si alternano tratti di Gigante, Slalom, salti e curve paraboliche. Già dal venerdì, nonostante nebbia e ghiaccio, gli atleti hanno avuto la possibilità di sperimentare la pista della gara, la Tomba 2, per famigliarizzare maggiormente con questa disciplina che, per i più piccoli, rappresenta una vera e propria novità. Dell’organizzazione si è occupato lo Sci Club Val Carlina, che al Corno alle Scale è di casa. La gimkana è iniziata circa alle 10,30 della mattina e nel pomeriggio ci sono state le premiazioni.

Ecco chi , di questi piccoli ma grandi, campioni è riuscito a salire su questo podio

BABY 1 femminile (2009): 1° MARTA FIOCCHI, Val Carlina (1.11.58); 2° SOFIA BRIZZI, Sci Club 21 (1.11.92); 3° ELEONORA VALDISERRI, Tutto Bianco (1.21.25).

BABY 1 maschile (2009): 1° ELIA GASPERINI, Sci Club Tutto Bianco (1.17.23); 2° FRANCESCO GIORGIONE, Riolunato (1.17.80); 3° TOMMASO PANETTIERI, Sci Club Montenuda (1.18.88).

BABY 2 femminile (2008): 1° EMMA GUGLIELMI, Sci Club Val Carlina (1.08.51); 2° GRETA LENZINI, Sci Club Fanano 2001 (1.15.43); 3° AURORA ROMANO, Sci Club 21 (1.17.17).

BABY 2 maschile (2008): 1° ALBERTO BARBOLINI, Sci Club 21 (1.03.97); 2° FRANCESCO PELLICONE, Sci Club Sestola (1.07.26); 3° LEONE DEGLI ESPOSTI, Sci Club Tutto Bianco (1.10.60).

U11 CUCCIOLI 1 femminile (2007): 1° VIOLA ADANI, Sci Club Sestola (1.02.21); 2° GLORIA MILANI, Sci Club Riolunato (1.03.00); 3° ELEONORA SARDU, Sci Club Val Carlina (1.03.52).

U11 CUCCIOLI 1 maschile (2007): 1° MATTIA MODESTI, Sci Club Val Carlina (1.02.35); 2° ALESSANDRO TINTORRI, Sci Club Sestola (1.03.35); 3° TOMMASO MEINI, Sci Club Riolunato (1.03.89).

U12 CUCCIOLI 2 femminile (2006): 1° BEATRICE AZZOLINI, Sci Club Cerreto Laghi (1.02.67); 2° GIORGIA FIOCCHI, Sci Club Val Carlina (1.03.10); 3° GINEVRA GRONDELLI, Sci Club Schia Mote Caio (1.06.21).

U12 CUCCIOLI 2 maschile (2006): 3° MATTEO SEGHI, Sci Club Sestola (1.01.01); 2° DAMIANO ARRIGHI, Sci Club Montenuda (1.01.87); 3° DIEGO CONTINI, Sci Club Riolunato (1.03.87).

Classifica degli Sci Club: 1° Sestola, 2° Riolunato, 3° Val Carlina, 4° Fanano 2001, 5° Frignano.

Domenica 14 il meteo è stato decisamente più generoso. Un bel sole li attendeva sulla stessa pista perfettamente innevata. Ricognizione e orecchie e occhi ben aperti per carpire tutti gli ultimi suggerimenti degli allenatori. Lo Slalom prevedeva bel 53 pali corti. Qualcuno, non ha caso, a fine giornata, ha commentato “Questa è stata una gara di resistenza!”. All’arrivo torta, pane e nutella, succhi di frutta … insomma, tutto il necessario per tirarsi su dopo la faticaccia prima di fare il tifo per quelli che ancora stavano scendendo.

Sui podi:

BABY 1 femminile (2009): 1° SOFIA BRIZZI, Sci Club 21 (59.51); 2° MARTA FIOCCHI, Sci Club Val Carlina (1’01.63); 3° GIULIA BRACCINI, Sci Club Riolunato (1’05.45).

BABY 1 maschile (2009): 1° TOMMASO PANETTIERI, Sci Club Montenuda (1’01.16); 2° FRANCESCO GIORGIONE, Sci Club Riolunato (1’02.00); 3°NICOLA TINTORI, Sci Club Sestola (1’06.75).

BABY 2 femminile (2008): 1°EMMA GUGLIELMI, Sci Club Val Carlina (56’18); 2° CARLOTTA VENERA, Sci Club Riolunato (1’04.92); 3° AURORA Romano, Sci Club 21 (1’05.98).

BABY 2 maschile (2008): 1°MIRCO MASETTI, Sci Club Frignano Ski Team (49’80); 2° ANDREA SANCASSANI, Sci Club Riolunato (51’86); 3° LEONE DEGLI ESPOSTI, Sci Club Tutto Bianco (56’36).

U11 CUCCIOLI 1 femminile (2007): 1° VIOLA ADANI, Sci Club Sestola (46’57), 2° MARGHERITA SACCARDI, Sci Club Schia Monte Caio (48’30), 3° ELEONORA SARDU, Sci Club Val Carlina (49’38).

U11 CUCCIOLI 1 maschile (2007): 1° ANDREA PASSINO, Sci Club Riolunato (44’51); 2° MATTIA MODESTI, Sci Club Val Carlina (49’52); 3° GIORGIO LAMBERTINI, Sci Club Sestola (50’39).

U12 CUCCIOLI 2 femminile (2006): 1°ANGELICA GUERRI, Sci Club Sestola (46’74); 2° MARTINA PIROZZI, Sci Club Sestola (50’34); BEATRICE AZZOLINI, Sci Club Cerreto Laghi (50’38).

U12 CUCCIOLI 2 maschile (2006): 1° MATTEO SEGHI, Sci Club Sestola (46’13), 2°FRANCESCO TINTORRI, Sci Club Sestola (48’72); 3° DIEGO CONTINI, Sci Club Riolunato (49’23).

Classifica degli Sci Club: 1° Sestola, 2° Riolunato, 3° Val Carlina, 4° Frignano, 5° Fanano 2001. Insomma una bella mattinata conclusasi con le premiazioni, come già nella precedente gara, dei primi 10 atleti di ogni categoria, tante foto e la promessa di divertirsi ancora di più al prossimo appuntamento.

