Udinese Sassuolo 1 - 1, le pagelle | Bene Demiral, Berardi tanta qualità

Ecco le pagelle di Udinese Sassuolo 1-1.

UDINESE: Musso 6; De Maio 5.5 (57' Lasagna 6), Ekong 5 (76' Teodorczyk s.v.), Samir 6; Larsen 5.5, Fofana s.v. (17' Sandro 6), Mandragora 6.5, De Paul 6.5, D’Alessandro 6; Pussetto 5.5, Okaka 6.

SASSUOLO: Consigli 6; Demiral 6.5, Magnani 6 (46' st Peluso 6), Ferrari 6; Lirola 5.5, Sensi 7 (65' Locatelli s.v.), Magnanelli 6, Bourabia 6, Rogerio 6; Berardi 7, Boga 6 (84' Duncan s.v.).

MIGLIORI TODAY

DEMIRAL 6.5 - Si conferma un ottimo acquisto del Sassuolo. In crescita in difesa e sempre attento, anche nelle situazioni meno consuete. Mette la testa su un tiro di De Paul che salva da un gol sicuro.

BERARDI 7 - Ancora una prestazione di grande qualità per il numero 25 neroverde. Sempre preso di mira dagli avversari come pericolo numero uno, in occasione del gol fa una grande giocata insieme a Sensi.

