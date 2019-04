Udinese Sassuolo 1 - 1 | Un punto a testa per la salvezza

Primo tempo senza grandi emozioni alla Dacia Arena dove il gol del Sassuolo è l'unico tiro in porta; più vivace il match nella ripresa quando l'Udinese a trazione anteriore comincia a spingere per cercare di recuperare il risultato per non cadere nell'incubo retrocessione.

IL MATCH - Partita equilibrata tra Udinese e Sassuolo nei primi minuti, senza occasioni per nessuna delle due formazioni. Al 17' costretti al primo cambio i padroni di casa con Fofana che deve lasciare il campo in favore di Sandro per un problema fisico. Il gioco è molto spezzettato e giocato prevalentemente a centrocampo. Al 31' basta un errore dell'Udinese per mandare in porta il Sassuolo: tacco di Sensi per Berardi che vince il duello con i difensori avversari e serve di nuovo Sensi che nel frattempo si era accentrato e col sinistro batte Musso, non impeccabile nell'occasione. Si accende ora la partita con i bianconeri che devono cercare di recuperare la situazione per non farsi raggiungere dall'Empoli terzultima. Nel finale di primo tempo tenta un paio di traversoni l'Udinese, ma Consigli non viene mai chiamato in causa. Nella ripresa la storia non cambia, i padroni di casa faticano troppo a creare occasioni pericolose. Al 53' è Berardi ad arrivare in area e a tirare, ma la deviazione di Ekong facilita la parata di Musso che si ritrova il pallone fra le mani. Al 57' prova la carta Lasagna per un difensore mister Tudor per cercare di recuperare e magari ribaltare il risultato. Al 63' Berardi serve Boga a due passi dalla porta e arriva il raddoppio che viene poi annullato per fuorigioco; risponde sulla successiva punizione l'Udinese che porta Lasagna in velocità al limite dell''area e poi al tiro che impegna per la prima volta Consigli. Calcia dalla distanza Pussetto al 66', il pallone sfiora il palo. Diventa pressante ora la squadra di Tudor e va vicinissima al gol al 75' quando De Paul, appostato a un metro dal palo, prova a tirare in rete alzando il pallone, ma Demiral di testa riesce a deviare in maniera decisiva. Dentro anche Teodorczyk per Ekong al 76' e ora l'Udinese ci crede tantissimo e chiude il Sassuolo nella propria area. All'80' arriva infatti il gol del pareggio sugli sviluppi di un angolo che genera confusione in area e Lirola, nel tentativo di anticipare Okaka, mette un piede tra le gambe del giocatore bianconero e manda in rete segnando un autogol sfortunato. Occasionissima per il Sassuolo al 91' con Duncan che con uno strappo si porta sul fondo e crossa indietro per Berardi che calcia male e la manda altissima.

UDINESE: Musso; De Maio (57' Lasagna), Ekong (76' Teodorczyk), Samir; Larsen, Fofana (17' Sandro), Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka. A disp.: Nicolas, Perisan, Nuytinck, Wilmot, Zeegelaar, Badu, Hallfredsson, Ingelsson, Micin. All.: Igor Tudor

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Magnani (46' st Peluso), Ferrari; Lirola, Sensi (65' Locatelli), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Boga (84' Duncan). A disp.: Pegolo, Lemos, Sernicola, Djuricic, Odgaard, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Pairetto di Nichelino

RETI: 31' Sensi, 80' Lirola (aut.)

NOTE: ammoniti Mandragora, Demiral, Sandro, Larsen, Locatelli.

