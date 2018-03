Udinese Sassuolo 1 - 2 | I neroverdi tornano alla vittoria

Sassuolo rimaneggiato con tanti giovani tra i titolari e un approccio più convincente alla partita. Dopo nove partite senza vittorie, finalmente contro l'Udinese tornano i tre punti nonostante le assenze importanti. Buoni segnali per Iachini che per il futuro potrebbe osare di più.

IL MATCH - Propositivi i neroverdi nei primi minuti: due corner conquistati nei primi sette minuti, entrambi sprecati. Chiudono bene Acerbi e Consigli su Maxi Lopez lanciato verso la rete al 9'. Viene atterrato Babacar in area al 12', ma per Abisso non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Buona occasione di Adjapong che spalle alla porta calcia girandosi una gran botta dal limite ma il pallone termina alto di pochissimo a causa di una deviazione. Ci prova poi Mazzitelli al 26' da grande distanza, il tiro è potente, ma finisce tra le mani di Bizzarri. Risultato Sbloccato al 42' quando su corner del Sassuolo Acerbi non arriva sul pallone che sbatte su Ali Adnan ed entra in rete dopo aver preso una traiettoria difficile da leggere per Bizzarri. Pareggia però subito l'Udinese al 44' con un gran tiro di Fofana da fuori area che si infila sotto il sette. Al 52' Babacar si porta sul fondo e cross al limite per Mazzitelli che calcia bene ma colpisce Behrami. Ancora dalla distanza prova Sensi al 64', ma Bizzarri para a fil di palo. Girata di testa di Perica in area a pochi minuti dal suo ingresso, ma il pallone termina fuori. SI scatena il Sassuolo nel finale e sfiora il gol due volte con Politano, poi al 74' lo stesso esterno tocca un pallone perfetto per Sensi che arriva al centro dell'area bucando la difesa friulana e la spinge in porta per il vantaggio neroverde. Prova a tornare al pareggio Larsen all'83' con un tiro da fuori che viene parato facilmente da Consigli. Rischiano nei minuti di recupero i neroverdi, ma riescono a portare a casa la vittoria.

UDINESE: Bizzarri; Samir, Danilo, Larsen; Adnan, Jankto, Behrami, Fofana (57' Barak), Widmer (80' Balic); De Paul, Maxi Lopez (70' Perica). A disp.: Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Zampano, Pezzella, Hallfredsson, Pontisso, Ingelsson. All.: Massimo Oddo

SASSUOLO: Consigli; Goldaniga, Acerbi, Dell’Orco; Lirola, Mazzitelli (85' Cassata), Sensi, Missiroli, Adjapong (81' Rogerio); Politano (88' Magnanelli), Babacar. A disp.: Pegolo, Marson; Lemos, Duncan, Frattesi, Biondini, Pierini, Matri. All.: Giuseppe Iachini

ARBITRO: sig. Abisso di Palermo

RETI: 42' Ali Adnan (aut.), 44' Fofana, 74' Sensi

NOTE: ammoniti Adjapong, Mazzitelli, Barak.