Udinese Sassuolo 3 - 0 | Terza sconfitta consecutiva per i neroverdi

IL MATCH - Si combatte con grande intensità fin dai primissimi minuti con le due squadre che costruiscono azioni su azioni, tutte pericolose. Al 6' comincia l'assalto dei tiri in porta Lasagna che scende sulla destra in velocità e prova il tiro a giro, ma trova Consigli ad opporsi. Su corner si fa vedere Okaka che per poco non arriva sul pallone al 7'; al minuto successivo, ancora su corner, ancora Okaka di testa viene disinnescato da un difensore del Sassuolo che si trova sulla traiettoria. Al 13' si fa vedere il Sassuolo con Traorè che colpisce il palo, ma al 14' arriva il vantaggio dei padroni di casa: Okaka ancora di testa su corner questa volta non sbaglia e schiaccia forte in rete battendo il portiere neroverde. Impiega qualche minuto il Sassuolo prima di riuscire a reagire allo svantaggio e ci prova con Traorè che conquista un corner al 22', ma non viene sfruttato. Pericolosissimo poi Mandragora al 27' quando impegna Consigli in una buona parata al termine di una bella azione corale in area. Si abbassano poi i ritmi dopo la prima mezzora di gioco e anche le occasioni scarseggiano. Al 39' Magnanelli riceve al limite dell'area con buona visuale sulla porta, ma calcia malissimo e non si avvicina nemmeno allo specchio della rete. Bella combinazione da Caputo e Traorè al 48' della ripresa, con quest'ultimo che calcia bene a fil di palo, ma Musso ci arriva. Al 62' si fa vedere ancora il Sassuolo con Boga, Musso para di nuovo. E' un buon momento ora per i neroverdi che provano con il loro possesso palla a trovare il pareggio. Bella azione di Boga che come al solito dribbla vari giocatori avversari e libera per Toljan che la mette in mezzo ma non trova nessuno. Al 68' arriva una botta per i ragazzi di De Zerbi che subiscono il secondo gol quando Sema viene servito sul vertice sinistro dell'area da Fofana e incrocia infilando la sfera a filo del secondo palo. Il Sassuolo ora fatica a trovare la lucidità per costruire e commette a livello individuale grandi errori anche nei passaggi semplici. All'83' si vede Muldur che si accentra e serve Traorè quasi sulla linea di fondo che tira, ma il pallone esce di poco dal secondo palo. Tenta l'assalto finale il Sassuolo, ma ad avere la meglio è l'Udinese che la chiude definitivamente al 91' con De Paul in contropiede.

UDINESE: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora (74' Jajalo), Fofana, Sema; Okaka (85' Teodorczyk), Lasagna (63' Pussetto). A disp.: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Opoku, De Maio, Walace, Barak, Nestorovski. All.: Luca Gotti

SASSUOLO: Consigli; Toljan (75' Muldur), Romagna, Ferrari, Rogerio (86' Kyriakopoulos); Magnanelli, Obiang; Djuricic (69' Raspadori), Traore, Boga; Caputo. A disp.: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Mazzitelli, Bourabia, Pellegrini. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Volpi

RETI: 14' Okaka, 68' Sema, 91' De Paul