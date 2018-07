Modena Volley, arriva il centrale olandese Luuc Van der Ent

Luuc Van Der Ent è un nuovo giocatore di Modena Volley. Il giovane centrale ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini e insieme a Holt, Mazzone e Anzani va a completare il reparto giallobù.

Il centrale olandese classe 1998 ha militato da protagonista nelle giovanili della nazionale del suo Paese e dopo tre anni al Talent Team Papendal nella serie A olandese (Eredivisie) ora affronta con grande entusiasmo il passaggio a Modena Volley.

Queste le prime parole in gialloblù di Van Der Ent: “Giocare a Modena è qualcosa di “enorme”, di speciale, è una città conosciuta in tutto il mondo del volley e darò tutto me stesso per fare bene e imparare tanto dai miei compagni, sarà un grande onore vestire la maglia gialloblù”