Julio Velasco annuncia l'addio a Modena e al volley

Il ciclo iniziato questa stagione per Modena Volley con il ritorno in panchina di Julio Velasco si è già concluso. Il coach argentino ha infatti comunicato ufficialmente di voler chiudere la propria carriera e che quindi non sarà sulla panchina gialloblu durante il prossimo campionato.

Questo il commento della società guidata da Catia Pedrini: "La decisione presa da Julio Velasco di chiudere la propria carriera da allenatore va accettata, come si accetta ciò che viene deciso da una persona che ha dimostrato, in ogni circostanza, enorme correttezza, professionalità, e passione. Velasco è stato, è e sarà per sempre un simbolo della nostra società e della nostra città ed è proprio a nome di tutta Modena che, come Modena Volley, intendiamo ringraziarlo per ciò che ha fatto come uomo e come allenatore ogni volta che è stato chiamato a rappresentarci".

"A metà anni ottanta Julio ha preso per mano una squadra ed una società e l’ha fatta divenire una leggenda indelebile nella storia dello sport e ha fatto si che oggi, Modena, sia unanimemente riconosciuta come culla del volley mondiale. Julio Velasco è tornato a Modena e durante l’ultima stagione ha dimostrato, coi fatti, di essere non solo un vincente, ma un uomo con una capacità ineguagliabile di insegnare, guidare e motivare. E’ impossibile non pensare a tutti i trofei che ha alzato Velasco durante la sua incredibile carriera ed altrettanto impossibile è non dire dieci, cento, mille volte grazie a chi ha reso tutti noi più ricchi, di ricordi ed emozioni che non se ne andranno, mai. Julio Velasco ha fatto la storia di Modena, ne ha segnato tappe e momenti fondamentali, Modena era, è e sarà la Tua città, il PalaPanini era, è e sarà casa Tua. Semplicemente grazie", chiosa Modena Volley.