Venezia - Carpi 1-1 | I biancorossi rintrano in vaporetto con un punto

Ultima partita dell’anno per i biancorossi, che scendono in campo in Laguna per la 19esima giornata di serie B. In classifica 4 punti separano i biancorossi dal Venezia: entrambe le compagini sono alla disperata ricerca di punti salvezza. La gara parte subito forte con il Venezia che vogliono a tutti i costi i tre punti, il Carpi sulla difesa regge l’urto veneziano, grazie a un super Colombi. Al 19' si sblocca la partita con un tiro in girata di Suagher che da bomber vero porta avanti il Carpi 0-1. Il Venezia non molla e prova il pari, Baroni fischia due volte si va negli spogliatoi.

Per il Venezia entrano Schiavone e Litteri che danno coraggio ai neroverdiarancio. Tanti calci di punizione e tiri da lontano impegnano Colombi che però non può nulla al 61' sul calcio di rigore di Litteri, che trafigge l’estremo difensore biancorosso. Il Venezia vuole la vittoria, ma il Carpi tiene il risultato e torna a casa dalla trasferta in vaporetto con un punto da non disprezzare.

VENEZIA-CARPI 1-1

Reti: 20’ Suagher, 16’st rig. Litteri

VENEZIA (4-3-1-2): 12 Vicario, Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo; Zennaro (39’st Marsura), Bentivoglio, Segre; Pinato (1’st Schiavone); Di Mariano (1’st Litteri), Vrioni. A disposizione: Facchin, Enzo, Andelkovic, Coppolaro, Suciu, St Clair, Cernuto, Zampano, Migliorelli.

CARPI (3-5-2): Colombi, Suagher, Poli, Buongiorno; Pachonik, Jelenic, Sabbione (40’st Saric), Wilmots (36’ Mbaye), Frascatore; Machach (27’st Arrighini), Mokulu. A disposizione: Sambo, Piscitelli, Pezzi, Giorico, Piu, Vano, Romairone, Van der Heijden, Venturi. Allenatore: Castori

Arbitro: Baroni di Firenze, assistenti Raspollini di Livorno e Chiocchi di Foligno, quarto ufficiale De Angeli di Abbiategrasso

Note: ammoniti Domizzi, Wilmots, Sabbione, Jelenic, Modolo; recupero 0’ primo tempo e 4′ secondo tempo

