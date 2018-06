Retrorunning, bronzo nazionale per Alberto Venturelli

Entra nel vivo la stagione del retorunning italiano con il Campionato Italiano di Campestre, tortuosissimo percorso di 1800 metri disputatosi a Villaguattera di Rubano (Padova). Sotto il sole cocente si sono sfidati molti dei migliori atleti della disciplina con il vignolese Alberto Venturelli (Retrorunning.EU Albignasego – Gruppo Cremonini) che era atteso dal riscatto dopo il quarto posto ottenuto ai Nazionali su strada.

Allo sparo terzetto in testa composto da Alberto Spillari, Paolo Matarazzi e Alberto Venturelli a fare il vuoto tra le terribili serpentine a gomito dell’erba padovana. Spillari e Matarazzi al termine delle due delle tre tornate proseguivano la sfida appaiati al comando con Venturelli terzo a una trentina di metri dai due battistrada ma con oltre 1 minuto di vantaggio sul primo inseguitore.

Nel terzo e decisivo giro Spillari accelerava il passo staccando Matarazzi con Venturelli che ad ampie falcate raggiungeva il milanese in riserva di energie, ma il quale riusciva in una incredibile volata a mantenere l’argento per appena 60 centesimi sul nostro atleta che portava comunque a casa un eccellente bronzo nazionale.

Nella classifica generale del Campionato Nazionale Retro Challenge dopo 3 prove la classifica è cortissima col ferrarese Paolo Callegari leader con 12 punti seguito da Alberto Venturelli a 11 e dalla coppia Alberto Spillari e Paolo Matarazzi appaiata a 10.

Prossimo appuntamento il temibile Campionato Italiano di Retrosalita a Carbonara di Rovolon (PD), probabilmente la prova più dura in calendario, in programma l’8 luglio e prologo del Campionato del Mondo che si svolgerà a Bologna dal 13 al 15 luglio.