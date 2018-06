Campionato Italiano Polizia di tiro con l’arco, medaglia d'oro per Venturelli

Due giorni molto impegnativa per il vignolese Alberto Venturelli impegnato sui campi di Arezzo per il Torneo Nazionale Vigili del Fuoco e Polizia valevole per la prima edizione del Campionato Italiano Polizia di tiro con l’arco e di Albignasego (Padova) per il Campionato Italiano su Strada di retorunning sui 3 km.

In Toscana l’atleta tesserato per l’ANPS Arezzo il Fortilizio, sul campo di casa, sulle 120 frecce tirate a 25 e 18 metri prendeva il comando della gara da subito seguito a ruota dall’abruzzese Giuseppe Rotolone, l’unico a mantenere il ritmo gara imposto da Venturelli. Il 33enne vignolese con 1133 punti riusciva a portare a casa la medaglia d’oro vincendo in questo modo il torneo e iscrivendo il proprio nome nell’Albo d’Oro del Campionato Italiano Polizia di Stato.

Ad Albignasego partenza lampo per Venturelli (Retrorunning. EU Abignasego – Gruppo Cremonini) che nel primo km riusciva a mantenere il grande ritmo dei migliori, apparsi in grande forma in vista del Mondiale ormai vicino, ma doveva accontentarsi di un quarto posto tagliando il traguardo in 16’13”, record personale, alle spalle del nuovo Campione Italiano Paolo Callegari, già vincitore del titolo italiano sul pavé a marzo, del toscano Andrea Bardini (Retorunning Versilia Pietrasanta) allenato dal pluricampione iridato Paolo Tarabella, miglior tempo assoluto ad Albignasego, e del milanese Paolo Matarazzi (UISP Milano).

Si interrompe in questo modo dopo 534 giorni e 18 gare la striscia di podi consecutivi del 33enne vignolese, Campione Italiano Retro Challenge in carica, che dopo 2 prove del Campionato 2018 sale al secondo posto della classe Assoluti con 7 punti in una classifica attualmente dominata dal ferrarese Paolo Callegari primo con 12. Terzo ora è Andrea Bardini con 6.

Prossimo impegno è il Campionato Italiano di Campestre sabato 9 a Villaguattera di Rubano (Padova).