Tiro con l'arco, duecentesima vittoria in carriera per Venturelli

Nel tiro con l’arco, nel 50 metri 72 frecce O.R. di Bondeno (FE), il 33enne scuola Ki Oshi Vignola, ma attualmente in forza all’Ass. Naz. Polizia di Stato Il Fortilizio di Arezzo, vince prima la medaglia d’oro nella gara di qualifica per poi bissare il risultato negli scontri diretti tagliando in questo modo la straordinaria quota di 200 vittorie individuali in carriera.

Venturelli ha festeggiato proprio il 1 maggio scorso i 20 anni di carriera nella quale conta ben 628 presenze e nel suo palmares può vantare un titolo italiano assoluto nel 3D nel 2013, due argenti ai Campionati Italiani, un bronzo in Coppa Italia delle Regioni, 40 campionati italiani disputati, 5 presenze in Coppa Italia delle Regioni, due volte nei Gruppi della Nazionale Italiana, 15 titoli regionali di classe e Assoluti e tre record italiani, oltre a un totale di circa 550 podi tra individuale e squadre.