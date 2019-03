Calzedonia Verona-Azimut Leo Shoes Modena 2-3 | Ora al primo turno play off c'è Milano

Ultima giornata di Regular Season, si gioca a Verona alle ore 18 una sfida importantissima in vista playoff ormai imminenti. L’ultima giornata Zaytsev e compagni hanno perso malamente in casa 0-3 con Trento; i veneti invece hanno vinto 3-1 a Latina. Verona è al momento sesta in classifica, a quota 43, mentre Modena punta al quarto posto in griglia. Milano, pari punti insieme a Modena domenica gioca in casa contro Perugia, che probabilmente farà turn over.

Gli arbitri di Verona-Modena sono Cesare e Bartolini. Ecco i sestetti. Verona: 13) Spirito, 4) Alletti/Kaziyski, 14) Manavinezhad, 9) Boyer,, 32) Solè, 7) Birarelli, 5) De Pandis. All. Grbic. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz Mazzone, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-15 Modena : primo punto modenese, invasione di Spirito 1-0. Boyer pareggia i conti 1-1. Invasione modenese 2-2 incertezze iniziali. 4-3 Modena, Zaytsev sicuro di sé. 5-3 Bednorz mura i padroni di casa. 7-4 Holt sicuro di sé in banda. 8-5 Christenson gioco di prestigio spiazza la difesa veronese. 9-6 Urnaut vincente in banda. 10-8 errore in battuta di Modena. Boyer vincente 11-9 equilibrio. 13-9 Urnaut in banda. 14-10 punto prepotente dello Zar. 15-11 Alletti mura l’attacco emiliano. 16-12 Holt batte a rete. 18-12 Christenson ace vincente. 20-13 Solè brutto errore al centro. Entra Tillie. 22-14 Solè batte out. 23-15 Boyer batte a rete. 25-15 Boyer murato da Modena 1-0 e si va al secondo set.

Secondo set 25-20 Modena : Modena va subito 2-0 e parte bene nel seconodo parziale. 3-0 muro facile di Maxwell Holt. Bednorz bellissima pipe 4-1 per Zaytsev e compagni. Urnaut murato da Manavi 5-3. Kaziyski bel punto Verona 5-4. Kaziyski pareggia i conti 6-6. 8-6 punto deciso dello Zar in serata. 9-7 Boyer batte out. 10-9 Kaziyski doppio ace. Bednorz riporta i gialli avanti 11-10. 13-10 Bednorz ci sta prendendo gusto e Modena vuole allungare. 15-11 Boyer gran punto in schiacciata. Alletti ace vincente 15-12. 17-13 bolide dello Zar. Pinelli ace vincente 18-14. 19-15 punto Sharifi tra i padroni di casa. 21-16 Sharifi comodo in banda. 22-17 Tillie timbra il cartellino. 23-19 Kaziyski ottimo set. 25-20 Holt chiude il secondo set, si va al terzo parziale.

Terzo set 25-23 Verona : ace di Urnaut 1-0 Modena. Urnaut batte in rete 1-1. Zaytsev bene in banda 2-2. Bednorz in gran spolvero 3-2 Modena. 4-3 Holt in scioltezza al centro. Doppio ace dello Zar 9-7 punto vincente di Solè, bella giocata di spirito 9-8 ! Boyer murissima lo Zar 10-9 Modena, Verona non molla. 11-10 Solè punto a muro, che termina una bellissima azione. Kaziyski chiude un bellissimo scambio 12-11 Verona. 13-11 ace di Solè. Holt vincente 13-13 e Modena riacciuffa la parità. Holt ancora in punto 14-14 e ottima prestazione odierna. 15-14 ace dello Zar. Bednorz ritorna al punto 16-14 Modena. 16-15 Modena, lo Zar murato dai gialloblu veronesi. Kaziyski in pipe 17-16. Zaytsev decisivo 18-16 per gli ospiti. 19-18 indecisione al centro per Mazzone partita punto a punto. Christenson batte out 20-19 Modena. 21-19 in banda lo Zar è decisivo. 21-21 Bednorz out punto con il check per Verona. 23-22 Boyer batte a rete. 25-23 doppio ace Zaytsev, si va sul 2-1.

Quarto set 25-19 Verona : Urnaut si fa murare 1-0 Verona. Errore veneto in battuta 1-1. Kaziyski 2-2 errore in banda. Zaytsev torna al set 3-2 Modena. Boyer batte a rete 4-3 per i canarini. 5-4 Sharifi attacco vincente, bell’inizio di set per entrambe. 6-5 Zaytsev vincente. 7-5 punto Verona animi tesi tra Zaytsev e Boyer. Ace di Holt 8-8. Zaytsev spreca una buona palla 9-9. Sharifi batte out 10-10. 12-10 Kaziyski comodo comodo, Verona punta al tie break. 14-10 belllissimo punto di Kaziyski, ever green ! Entra Kaliberda. 16-11 muro di Boyer. 16-12 Kaliberda vincente in banda. 17-14 Kaziyski pipe fuori, Modena non molla. 19-14 Kaliberda in banda out. 20-15 errore a servizio di Modena. 20-17 muro vincente gialloblu. 22-17 Kaziyski ennesimo punto vincente per Verona. 23-18 Sharifi batte a rete. 25-19 Birarelli al centro, 2-2 si va al tie break.

Tie break 15-12 Modena : Errore in battuta dei veneti 1-0 Modena. Boyer fa 1-1. Kaziyski errore punto 3-1 Modena. Errore in battuta di Boyer 4-2 Modena. Sharifi in banda 4-4. Pallonetto di Zaytsev 5-5. Holt batte out 6-6. 8-6 Mazzone chiude lo scambio della partita, difesona veronese e cambio campo. Pallonetto letale dello Zar 9-7. Bednorz in banda dopo una bella difesa di Tillie 11-9 Modena. Kaziyski pareggia i conti 11-11. Zaytsev ace dopo il check 13-11 Modena. 15-12 Modena vince in due ore e venti un’autentica battaglia, ora Milano nel primo turno di play off.

PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6,5, Zaytsev 7,5, Urnaut 6, Bednorz 6,5, Mazzone 6, Holt 7, Rossini 6.

INGRESSI: Tillie 6,5, Kaliberda 6,

Velasco 6