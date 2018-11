Tonno Calippo Calabria Volley-Azimut Leo Shoes Modena Volley 0-3 | Match senza storia

Nona giornata di serie A di volley maschile. Dopo le sconfitte contro Perugia e la Lube in campionato e in Champions, Modena Volley vuole tornare a vincere. Si gioca in casa di Vibo Valentia reduce da una vittoria 3-1 contro Padova sempre in casa. Vibo è nona in classifica a nove punti. L’arbitro della gara è il signor. Cesare Stefano.

Ecco i sestetti. Vibo: Zhukouski, Al Hachdadi, Skrimov, Strobach, Vitelli, Mengozzi, Marra . All. Valentini. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-19 Modena : Kaliberda out 1-0 Vibo. Skrimov pipe 2-0. Holt mura l’attacco giallorosso 2-2. Zaytsev attacca out in banda 4-3 Vibo. 5-4 Holt in palla mura l’attacco di casa. 6-5 errore Vibo a servizio. 7-6 Urnaut vincente in banda, Modena conduce. Kaliberda pipe 8-6 break gialloblu. Anzani mura Al Hachdadi 9-7. Skrimov ace vincente 9-9. 11-10 Anzani errore in battuta. 13-10 Christenson schiaccia al centro e sorprende i padroni di casa. Kaliberda pungente 14-10 Modena vuole scappar via ! Zhukouski vincente 11-15 Modena. 18-11 Holt comodo comodo, set compromesso. Urnaut out in banda 18-13 Modena. 20-13 punto dello Zar, set verso una sua conclusione. 21-14 Anzani al centro vincente. 22-15 errore a servizio di Vibo. 17-22 ace di Skrimov. 23-17 Kaliberda in palla timbra il punto. 24-17 ace di Anzani. Holt murato al centro 19-24 Modena. 25-19 Modena, 1-0 si va al secondo set.

Secondo set 25-17 Modena: Kaliberda ha la peggio a rete, ma punto è Modena, fallo di Vibo 1-0. Skrimov in banda, punto Modena tramite il ceck 2-0. Al Hachdadi vincente 2-2. Holt al centro 4-3 Modena. 4-4 Strobach muro su Zaytsev. Holt 5-5 punto Modena. 7-6 Vibo, pallonetto vincente dello Zar. Urnaut in banda in scioltezza, Modena sotto 8-7. Skrimov murato 8-8 di nuovo parità. 9-8 ace di Tine Urnaut. 10-8 ace ancora ! Anzani decisivo 11-9 break Modena. 12-10 Al Hachdadi batte out, gialli controllano. Vitelli al centro 13-12 Modena. 15-12 Modena punto vincente. 16-12 Anzani mura l’attacco calabrese, Modena vuole scappar via. 17-12 Holt ace fortunoso tramite il nastro. 18-13 Zaytsev in banda, set quasi compromesso. Anzani chiude una bell’azione, brava Vibo in difesa 20-14 Modena. 21-16 Skrimov punto d’orgoglio. Zaytsev in banda punto tramite il ceck tra qualche polemica calabrese 23-16 Modena. 17-25 Modena, 2-0 si va al terzo set.

Terzo set 25-14 Modena : Zaytsev inaugura il terzo set 1-0 Modena. Zaytsev di potenza in banda 2-0 break Modena. Doppio ace dello Zar 4-0. Kaliberda vincente in pallonetto 5-1, gialli controllano. Al Hachdadi in banda diagonale d’orgoglio 7-2 Modena. Holt batte a rete 9-3 per gli ospiti. Urnaut splendida diagonale 11-3. Urnaut batte out 12-5 Modena, set comunque compromesso gia dall’inizio. 14-5 ennesimo attacco out dei giallorossi calabresi, Modena aspetta la fine dell’incontro. 17-5 ace di Anzani. 7-17 ace di Skrimov. 8-19 Al Hachdadi in banda punto Vibo. 20-8 Mazzone punto preciso. 21-9 Pinali fa il compitino, punto ! 22-10 errore Vibo in battuta. 22-12 Anzani murato da Mengozzi. Urnaut batte a rete 23-13 Modena. 24-13 Pinali decisivo, buon approccio. 25-14 Modena vince 3-0 in Calabria contro Vibo, senza difficoltà, tre punti importanti per la classifica e per il morale.

LE PAGELLE - Modena 7.

Christenson 8, Zaytsev 9 , Urnaut 8,5, Kaliberda 7,5, Anzani 7+, Holt 7, Rossini 7.

INGRESSI: Pierotti s.v, Keemink s.v, Pinali 6, Mazzone 6

All. Velasco 7,5