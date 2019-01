Vigor Carpaneto Modena 3 - 0 | Rantier abbatte i canarini

IL MATCH - Assedio dei padroni di casa nella prima parte di gara con i canarini che non riescono a reagire alla furia della Vigor Carpaneto. A metterci una pezza è Dieye che effettua due grandi parate al 3' su Rantier che arriva solo davanti alla porta e costringe il portiere a tuffarsi, poi al 14', ancora su Rantier, sugli sviluppi di uno schema su punizione, l'estremo difensore gialloblù deve stendersi ancora deviando in corner. Al 18' Rantier si trova di nuovo solo davanti alla porta, questa volta spara incredibilmente alto. Dopo una prima fase di grande difficoltà, il Modena trova una reazione che sembrava non arrivare mai e riesce a portarsi oltre la metà campo creando una buona occasione con Sansovini al 30', ma Vagge manda in calcio d'angolo. Al 37' però arriva il meritato gol per Rantier che calcia una punizione dal limite che si infila sotto l'incrocio dei pali dove Dieye non può arrivare. Chiude il primo tempo in attacco il Modena che conquista due angoli consecutivi e al 45' arriva anche la traversa colpita da Ferrario in sforbiciata. Nella ripresa il match sembra più equilibrato, poi al 64' succede di tutto: l'arbitro non si accorge di un fuorigioco del Modena segnalato dal guardalinee e lascia giocare assegnando poi una punizione ai padroni di casa che battono malamente e Montella intercetta il pallone buttandolo in rete. Poi il gol viene annullato facendo valere il fuorigioco precedente e i canarini subiscono anche l'espulsione diretta di Perna che aveva battibeccato con un avversario. Nell'azione successiva, all 68', la Vigor Carpaneto raddoppia sempre con Rantier che riceve un lancio da quaranta metri e davanti alla porta non sbaglia. Dilagano poi i padroni di casa al 71' segnando il terzo gol con Carrozza che deve solo toccare un pallone messo in mezzo da Rantier col portiere battuto. Tentativo di Ferrario al 77': dal fondo prova a crossare in mezzo rasoterra, ma sul pallone arriva solo il portiere avversario. Gestisce il risultato nel finale la squadra di casa che non lascia ai gialloblù nessuna possibilità di affondare. Dagli altri campi arriva la brutta notizia della vittoria della Pergolettese che raggiunge il Modena in classifica a 38 punti.

VIGOR CARPANETO (4-3-3): Vagge; Rossini (84′ Zuccolini), Fogliazza, Baschirotto, Abelli (82′ Barba); Rossi (61′ Viola), Mastrototaro, Mauri; Corioni, Rantier (75′ Quaggio), Carrozza (91′ De Micheli). A disp.: Terzi, Cornaggia, Casadei, Favari. All.: Rossini

MODENA (4-2-3-1): Dieye 6.5; Ndoj 5.5, Dierna 5, Perna 4, Zanoni 5.5; Boscolo Papo 5 (73′ Bellini s.v.), Rabiu 5 (56′ Messori 6); Sansovini 5.5, Duca 5 (76′ Parisi s.v.), Baldazzi 5 (52′ Montella 5.5); Ferrario 6. A disp.: Piras, Berni, Gozzi, Cortinovis, Ferretti. All.. Apolloni

ARBITRO: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano

RETI: 37′, 68' Rantier, 71′ Carrozza

NOTE: ammoniti Rossi, Rabiu, Dierna, Abelli, Bellini. Espulso Perna

