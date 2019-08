Virtus Vecomp Verona Modena 2 - 2 | Rimonta canarina nel finale

Parte male la stagione del Modena che nella prima uscita contro la Virtus Vecomp Verona, nella gara valida per la Coppa Italia di Serie C, passa in svantaggio dopo appena tre minuti di gioco. Corner per i padroni di casa e colpo di testa di Odogwu che anticipa Pacini e porta in vantaggio i suoi. Prova a reagire poi la squadra di Zironelli che colleziona una serie di buone occasioni nell'arco del primo tempo, senza riuscire a concretizzare. Nella ripresa continua a rincorrere il Modena che al 72' però subisce il raddoppio della Virtus firmato da Magrassi, ancora di testa. Riesce a sbloccarsi poi la squadra canarina al 75' quando De Grazia trova un bel dialogo con i compagni arrivando poi a battere Giacomel. Ci credono ora i gialloblù e all'84' arriva il gol del pareggio con Tulissi che fa scoppiare il tifo modenese. Termina così il primo match ufficiale del Modena che dimostra di avere un buon carattere.

VIRTUS VECOMP VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Lavagnoli (81′ Pinton), Rossi, Sirignano, Vannucci; Cazzola (65′ Casarotto), Danieli, Onescu (82′ Gasperi); Manarin (65′ Magrassi); Danti (65′ Curto), Odogwu A disp.: Chiesa, Pellacani, Fermo, Bridi, Sibi, Lupoli, Manfrin All.: Fresco

MODENA (3-4-3): Pacini; Politti, Zaro, Stefanelli (81′ Cargnelutti); Mattioli, Boscolo Papo, Pezzella (58′ De Grazia), Varutti; Spagnoli (68′ Rossetti), Ferrario (58′ Davì), Bearzotti (58′ Tulissi) A disp.: Narciso, Ingegneri, Messori, Spaviero All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Angelucci di Foligno

RETI: 3′ Odogwu, 72′ Magrassi, 75′ De Grazia, 84' Tulissi

NOTE: ammoniti Davì.