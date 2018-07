Pallavolo femminile, nasce la Modena Volley Academy

Circa trecento tesserati, tra atlete, tecnici e dirigenti, e 12 squadre all’attivo. Sono i numeri di partenza della Volley Academy Modena, la nuova società che nasce dalla storica Amendola volley e raccoglie l’eredità del settore giovanile provinciale e delle categorie di eccellenza della LJ Volley, settore giovanile della serie A1 femminile.

La nuova società è stata presentata in Municipio questa mattina, giovedì 5 luglio, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Giulio Guerzoni, assessore allo Sport del Comune di Modena, e i rappresentanti dello staff direttivo della società: il presidente Mirco Muzzioli, il direttore tecnico Roberto Bicego, il direttore sportivo regionale Stefano Zavatti, il direttore sportivo provinciale Luca Righi Riva.

"Come altre volte in questa consiliatura – ha detto l’assessore Guerzoni - abbiamo accettato volentieri di ospitare in Municipio un momento di presentazione di Modena Volley Accademy per ribadire la vicinanza dell'Amministrazione comunale a tutte le realtà sportive che operano in città. Un grande in bocca al lupo per l'attività giovanile della nuova società che opera in diversi impianti pubblici comunali e avrà la responsabilità di continuare a lavorare al meglio nel volley femminile".

Parole, quelle dell’assessore allo sport, che hanno introdotto il messaggio di gratitudine ed entusiasmo del presidente Mirco Muzzioli: “Ringrazio quanti ci hanno sostenuto e ci sostengono in questa attività – ha detto -. Con grande entusiasmo ci accingiamo ad affrontare una nuova stagione sportiva e mi auguro che molti altri ci seguano in questo cammino, a incominciare dalle famiglie e dagli sponsor, ai quali chiediamo di supportare la nostra voglia di crescere per Modena e per i modenesi.”

Obiettivo della nuova società è promuovere la pallavolo giovanile creando in città una realtà di alto livello iscrivendo anche due squadre ai campionati regionali Under 16 e Under 18. Le squadre, che partono dal minivolley, svolgeranno la propria attività nelle palestre dell’istituto tecnico Guarino Guarini, della scuola media Lanfranco e della scuola elementare Buon Pastore.