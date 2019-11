Volley S3: riparte la stagione della pallavolo promozionale firmata Fipav

Oltre 70 squadre daranno il via domenica 10 novembre al palasport di Vignola, alla stagione del Volley S3 Fipav Modena.

Un nuovo settore promozionale dello sport sotto rete che sta ottenendo sempre più successi soprattutto nella nostra provincia.

Ulteriore dimostrazione le adesioni a questo momento inaugurale della stagione: a Vignola saranno infatti ben 15 le società che si sfideranno amichevolmente sul campo, per un totale di oltre 70 squadre e 300 bambini festanti.

Il calendario del Volley S3 ovviamente non si fermerà qui, sono già state calendarizzate infatti le altre quattro tappe stagionali: il 15 dicembre a Modena al PalaAnderlini, un’altra tappa a Modena prevista per febbraio con la festa “Volley in Maschera”, il 29 marzo a Mirandola e infine il 9 maggio di nuovo a Modena al Parco Ferrari all’interno della festa “Scuola Sport”.

L’attività S3 però non si ferma ai soli concentramenti. Dentro il contenitore del volley promozionale ci sono infatti anche le tappe del Volley S3 Red 3X3 maschile e i campionati Volley S3 Red 4X4 femminile e Under 12 maschile e femminile: testimonianza che il volley di base sta riprendendo vigore, e anche tra i più piccoli, in provincia di Modena, rimane uno degli sport d’elezione grazie al suo bagaglio di valori e coesione ben sintetizzato dall’hashtag Fipav Modena #midivertoseriamente.

L’attività promozionale è sostenuta da Avis Provinciale, che per ogni concentramento allestirà un gazebo informativo dove distribuirà gadget e sensibilizzerà i ragazzi e soprattutto i genitori sul tema della donazione del sangue.