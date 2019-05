Modena Volley Summer Camp: estate all'insegna del divertimento e del volley

Finita la stagione per l’ambiente Modena Volley - dai ragazzini, ai giovani fino, alla prima squadra - non crediate che dalle parti del PalaPanini ci si riposi. Modena Volley è sempre molto attenta su tutti i fronti, soprattutto quando l'obbiettivo è fare crescere tutti gli atleti, a partire dai più piccoli. Come ogni anno è stato organizzato un Camp per i ragazzi e ragazze dagli 8 anni alla maggiore età., che si terrà nel Tempio del Volley.

Qualche informazione? Semplice potranno prendere parte alla settimana sia i principianti che quelli più esperti, tra gioco e divertimento.

Le date del corso? Le date partono dal 10 al 14 giugno per il livello base, ovvero il City Camp, fino al termine dell’ultimo turno dall’1 al 5 luglio per il percorso più completo e avanzato. L’obbiettivo del corso è quello di avvicinare i ragazzi e migliorarli, con momenti di gruppo dalla mattina fino alla sera, con diverse attività tra divertimento e disciplina,

I dettagli sono consultabili sul sito della società a questo link.