Winter Mix Giurlani, a Modena il torneo di beach volley misto più grande di Italia

Arriva a Modena domenica 11 febbraio, l'evento sportivo Mix Giurlani nella sua nuova versione invernale, dopo il grande successo dell'edizione estiva che vide più di 250 giocatori sfidarsi sulle spiagge di Torre Del Lago, in Toscana. L'evento sportivo, organizzato grazie alla sempre presente collaborazione del main sponsor Torrefazione Giurlani di Lucca, si conferma uno dei tornei di beach volley 2x2 misti più partecipati di Italia e nella sua versione indoor invernale prevede tre tappe in tre diverse location italiane.

Si è già svolta con successo ,a Viareggio lo scorso 21 gennaio, la prima tappa in cui 34 coppie si sono sfidate per proclamare le migliori coppie miste di beachers. Domenica 11 la seconda tappa all'Oasi Beach di Modena, dove 40 coppie si sfideranno per tutta la giornata nei 5 campi messi a disposizione dalla struttura. Una fase preliminare a gironi e una seconda fase a tabelloni con eliminazione.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del beach volley in attesa del grande evento estivo che si svolgerò come tutti gli anni i primo week end di Luglio sulle coste della Versilia. La terza e ultima tappa dell'edizione invernale è prevista per il 4 marzo a Milano.