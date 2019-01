Tiro con l'arco, Belli fa centro al campionato regionale

Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio si è svolto presso il Palazola di Zola Predosa il Campionato Regionale Indoor di Tiro con L’arco, che ha visto la partecipazione di quasi 400 arcieri di tutta la regione. Grande prestazione per il campione modenese Yuri Belli che, seguito dal coach Marco Pedrazzi, si aggiudica sia il titolo di classe, arrivando primo in qualifica con il punteggio di 572 punti, sia il titolo assoluto, battendo tutti gli avversari durante gli scontri, conquistando così il gradino più alto del podio per ben due volte.

L’atleta degli Arcieri Aquila Bianca di Modena ha infatti battuto dapprima Marco Baldini (arcieri Faentini) 6-0, successivamente Cristiano Malavasi (arcieri Re Astolfo di Carpi) 7-3, poi Luca Simonetti (Re Bertoldo) 6-2 ed infine un altro grande arciere, Luca Palazzi (Malin Archery) con il punteggio di 6-2.