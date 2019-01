Zaksa-Azimut Leo Shoes Modena 3-1 | Zar e compagni deludono in Polonia

Champions League: si gioca il quarto turno in casa dello Zaksa (Polonia) alle ore 18:00. Modena ha perso la prima 3-0 in casa della Lube, e ha vinto le restanti due partite al Pala Panini con lo Zaksa e con il Karlovarsko. Nel girone i gialli sono secondi a quota 6 punti, a meno tre dalla Lube prima, e il tredici febbraio al Pala Panini ci sarà l’euro-derby che deciderà probabilmente le sorti del girone. La compagine polacca nel suo campionato è primissima a quota 41, la seconda segue a 32. L’avversario gialloblu è una squadra molto giovane e competitiva, giocare in Polonia non è mai semplice.

L’arbitro della gara è il signor. Makshanow. Ecco i sestetti. Zaksa: 6) Toniutti, 2) Kaczamarek, 11) Sliwka, 3) Szymura, 10) Bienek, 9) Wisnieski, 1) Zatorski. All. Gardini. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 22-25 Modena : Kaczamarek in banda 1-0. Zaytsev pareggia i conti 1-1. Muro dello Zar su Szymura 2-1 Modena. Kaczamarek vincente 3-3 bell’inizio di gara. Murissimo di Holt che chiude un bellissimo scambio. Tre ace di fila dello Zar 7-4 Modena. 8-5 Holt al centro, non può nulla la difesa di casa. 9-7 Kaczamarek affonda la difesa gialloblu. Kaczamarek ancora a punto 11-8 Modena. Wisnieski ace vincente 11-10. Urnaut pipe vincente 13-11. 14-11 Bednorz conclude un bello scambio, difesa attenta Modena. 14-13 Szymura ace. Wisnieski punto di prepotenza 15-15. 17-16 Bednorz out di poco in battuta. 19-16 Urnaut gran schiacciata solo soletto. Sliwska batte a rete 20-17 Modena. 21-19 Zzymura vincente. 22-20 Anzani al centro, molto preciso. Kazcamarek 22-21 lo Zaksa non molla. 22-22 erroraccio di Urnaut, ace Zaksa. 24-22 gran muro di Bednorz, in serata nella sua Polonia ! 25-22 Urnaut si rifà punto Zar 1-0 Modena.

Secondo set 26-24 Zaksa : Urnaut vincente in banda 1-0 Modena. Zaytsev murissima l’attacco polacco 2-0, bellissima azione. Urnaut batte out 3-2 Modena. 4-3 Anzani muro vincente. 5-4 fallo in attacco di Modena, inizio equilibrato di set. 7-5 errore grossolano dello Zar, break polacco. 7-7 ace di Bednorz con un po’ di fortuna. Sliwska bel punto 9-8 Zaksa. 10-9 Bednorz inspirato pipe vincente. Szymura punto vincente 12-10 per i padroni di casa. 12-12 fallo in attacco dello Zaksa, Modena ne approfitta. Holt vincente al centro 13-13 equilibrio. 15-13 Kaczamarek, break Zaksa. 16-14 Bednorz batte a rete. 16-16 invasione in attacco dei Sliwka pareggio. Wiesnieski vincente al centro 18-17. 19-19 Bednorz in palla ancora decisivo. 21-19 Holt murato, finale di set complicato per Modena. 22-20 punto Zaksa in banda. 22-21 Bednorz fortunato set molto combattuto. 22-22 Urnaut vincente, brutta difesa polacca. 24-23 muro Modena e set point per i ragazzi di Julio Velasco. Kaczamarek e si va ai vantaggi. 26-24 Zaytsev schiaccia a rete 1-1 e si va al terzo set.

Terzo set 25-21 Zaksa : Christenson batte a rete 1-0 Zaksa. Anzani al centro 1-1. Bednorz vincente 2-2. Bednorz incisivo 3-2 Modena. Szymura ace vincente 4-3. 5-5 Bednorz conclude un bellissimo scambio, difesona dello Zar. Zaytsev vincente 6-6. 8-6 Urnaut murato, Zaksa mantiene il break. 9-8 bellissima pipe di Bednorz, miglior in campo di Modena. 10-9 lo Zar e Modena in scia dei padroni di casa. 12-10 Zaytsev batte a rete. 13-12 Holt su Toniutti che non può nulla. 14-13 Christenson gioco di prestigio inganna la difesa dello Zaksa. Kaczamarek vincente 16-14 sempre avanti di due lunghezze. 17-16 Bednorz dopo un errore si rifà subito. Sliwka vincente 18-16. Kaczamarek sempre preciso e vincente 19-17 Zaksa, gialli sempre a rincorrere nel terzo parziale. Punto di Wiesnieski, Rossini brutto errore. 22-19 Zaksa. 24-21 punto in banda e un ace per Urnaut, Modena rincorre. 25-21 lo Zar si fa murare, 2-1 per i ragazzi di Gardini.

Quarto set 25-22 : Bednorz attacca out 1-0 Zaksa. Brutta palla di Urnaut per Zaytsev punto polacco 2-0. Holt mura Szymura 2-2. Bednorz vincente 3-2, Modena vuole il tie break. Kaczamarek vincente 4-4. Urnaut vincente in banda 6-5 Modena. Urnaut mura Kaczamarek 7-5 e break gialloblu. Toniutti punto vincente sotto rete, belle difese di Modena 8-7. 10-8 Sliwka punto preciso e vincente, Modena torna sotto di due lunghezze. Urnaut viincente 11-9. Sliwka punto tramite il check 12-10 break. Anzani muratissimo al centro 13-10. 14-12 Holt al centro. Entrano Pinali e Keemink. Palleggiatore olandese appena entra in campo batte out. Pinali invece decisivo 16-14. 17-15 battuta out dello Zaksa, Modena resta in partita. Pinali ace vincente 17-16. 19-16 Urnaut in banda chiama il punto, ma è out. Kaczamarek out dopo il check 19-19. 21-19 Zymura vincente, difesa gialloblu non può nulla. Rientrano lo Zar e Christenson. Wiesnieski decisivo 22-21 Zaksa. 23-21 bruttissima difesa di Rossini, punto dei padroni di casa. 24-22 Zymura mura Zaytsev, match point polacco. 25-22 ace dei padroni di casa, vince lo Zaksa 3-1, classifica del girone si complica e non poco per i gialli.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Zaytsev 4,5, Urnaut 5, Bednorz 5,5, Anzani 5,5, Holt 5, Rossini 5

INGRESSI: Pinali 6,5 e Keemink 5

Velasco 5