La Fratellanza. Zlatan e Giannotti campioni regionali di velocità indoor

Nel rettilineo del Palaindoor di Modena sono stati assegnati i titoli regionali assoluti indoor. Alexandru Zlatan e Federica Giannotti si sono laureati campioni regionali di velocità, ad una settimana dai campionati italiani assoluti.

Alexandru Zlatan ha vinto il titolo regionale ad un solo centesimo dalla vittoria assoluta andata a Fabio Cerutti (ma atleta fuori regione) con il tempo di 6.72 che equivale il record personale. Nella stessa gara quinto posto di Freider Fornasari con il tempo di 6.87, poi Matteo Ansaloni ancora sotto i sette secondi (6.98), così come Jeremy Caiumi (6.98) seguito da Simone Pettenati (6.99).

Titolo regionale vinto da Federica Giannotti che ha sfiorato il primato personale, riuscendo a correre in 7.58. Primato personale invece per Alessia Conciliano che ha corso in 7.77 migliorandosi di 5 centesimi, seguita poi da Laura Fattori con il tempo di 7.93.

Tra gli ostacoli medaglia di bronzo per Luca Casadei che ha corso il tempo di 8.45 mentre al femminile Hope Maiolo ha corso in 9.83 per la quarta piazza nella finale B.

Ancona: Tumbarello settimo e Pini ottava. Ai campionati italiani allievi la prima giornata ha visto alcuni ragazzi della Fratellanza in gara. Nel salto con l’asta Davide Tumbarello ha ottenuto il settimo posto con la misura di 4,15 superata al primo tentativo poi tre nulli a 4,35 che l’avrebbero proiettato al quarto posto.

Bell’ottavo posto di Irene Pini che ha ottenuto il primato personale nei 60 metri con il tempo di 7.81 corso in batteria. Poi in semifinale Irene ha corso in 7.86, lo stesso identico tempo di Martina Prifti, rimanendo fuori dalla finale con grande rammarico. Decimo posto per Lucy Omovbe con 11,84 nel getto del peso al primo lancio a soli 20 centimetri dalla finale. Quindicesimo posto nel salto in alto con 1,56 al primo e tre errori a 1,61 per Faye Tiddy.