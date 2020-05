Lorenzo Rossi ha perso la vita a causa di un incidente in moto il 18 luglio 2019, lungo la Statale 12 "Canaletto". La famiglia si è rivolta alla redazione del noto programma Rai per chiedere ad eventuali testimoni di farsi avanti per chiarire cosa accadde veramente in quella drammatica notte, quando il 29enne perse il controllo del suo mezzo nel territorio di Bastiglia.