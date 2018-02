Pavullo, Aerotec Innovation spinge sull'acceleratore e cerca capitali

Un’eccellenza dell’aeronautica pronta a spingere sull’acceleratore e crescere con il territorio. Aerotec Innovation, start up con sede a Pavullo nel Frignano (Modena), ha presentato ieri all’Aeroporto di Pavullo la campagna di raccolta capitali lanciata su www.nextequity.it per portare alla piena industrializzazione gli aerei ultraleggeri che costruisce: gioielli d’innovazione come Risen, l’ultraleggero biposto realizzato in carbonio che detiene il record mondiale di velocità, certificato dalla Fai (Fédération Aéronautique Internationale).

Presidente e fondatore di Aerotec è Alberto Porto, ingegnere che ha disegnato e progettato il Risen e che proviene da esperienze di altissimo livello, avendo lavorato nel settore automobilistico insieme ad importanti team di Formula1, come Ferrari e Minardi, oltre che in campo aeronautico e aereospaziale: “Ho realizzato un sogno – ha detto Porto – ora questo sogno deve diventare industria, valorizzarsi, creare posti di lavoro. Il prodotto c’è, è molto competitivo e già richiesto, ma dobbiamo essere capaci di rispondere ora alle richieste del mercato: grazie all’aumento di capitale potremo industrializzare i processi e accelerare la produzione”.

Per questo salto Aerotec ha scelto uno strumento di finanza alternativa, le cui modalità sono state spiegate da Michela Centioni, amministratore unico di Next Equity: sulla piattaforma on line www.nextequity.it è possibile conoscere tutti i dettagli del progetto e decidere di sostenerlo diventandone socio.

Una notizia importante anche per il territorio. Aerotec ha la sua base nell’Aeroporto di Pavullo, in forte sintonia con questo progetto: “Qui si produceva il 40% degli alianti realizzati in Italia – ha detto il presidente dell’Aeroporto, Roberto Gianaroli – con Aerotec ci riallacciamo a questa storia. Ci unisce la comune attenzione all’innovazione”. Se la campagna Aerotec si concluderà positivamente, verrà creato un hangar apposito all’interno dell’Aeroporto per attività produttive e collaudi.

Alla presentazione ha partecipato anche la consigliera regionale Luciana Serri che ha parlato di “bella giornata per il territorio”, sottolineando il ruolo dell’Aeroporto come infrastruttura di base per attrarre attività economiche industriali e per fornire ai cittadini servizi essenziali (come quelli di soccorso), con l’opportunità di rendere ancora più attrattivo il territorio grazie al progetto Aerotec. Alberto Papotti, segretario provinciale di Cna Modena, ha messo l’accento sul tema della finanziabilità dei progetti avviati da start up, sottolineando l’impegno della Cna su questo terreno e le difficoltà delle aziende artigiane, che sono una risorsa importante perché capaci di diventare industria e di far crescere territorio e comunità. Ha partecipato anche Cinzia Belloi, assessore comunale al turismo, che ha espresso soddisfazione per le prospettive che si aprono per Pavullo grazie a nuove eccellenze.